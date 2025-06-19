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    巨型貓咪！泰國「頑皮豹」跳車搶拖鞋 草地翻滾玩弄戰利品全都錄

    泰國北碧府野生動物園一隻頑皮豹近日叼走遊客的拖鞋。（本報合成，擷取自@p.phonpimon2544/TikTok）

    泰國北碧府野生動物園一隻頑皮豹近日叼走遊客的拖鞋。（本報合成，擷取自@p.phonpimon2544/TikTok）

    2025/06/19 17:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國北碧府（Kanchanaburi）一家野生動物園近日發生令人哭笑不得的場面，一隻調皮的豹竟跳上遊園車搶走遊客的拖鞋，隨後像家貓玩玩具般翻滾嬉戲，讓一旁的遊客全看傻眼。影片曝光後迅速在網路爆紅，掀起熱烈討論。

    一名泰國網友17日在短影音平台「TikTok」分享，近日家人一同前往北碧府的野生動物園，開車在園區內自由行駛，近距離觀察野生動物。車內氣氛原本平靜，沒想到卻迎來驚喜插曲，一隻豹靈活地跳上車廂尾部，嘴巴迅速叼走一隻卡其色拖鞋，隨即優雅跳下車，宛如完成一場成功的「狩獵行動」。

    只聽見影片中傳來遊客驚呼「我的鞋子！」而豹則一臉得意地躺在草地上，翻來覆去把拖鞋當玩具搖晃、啃咬、拍打，模樣逗趣至極。鞋子主人則只能眼睜睜看著這場「搶鞋秀」，無奈卻又無法阻止，所幸整起事件並未造成任何人受傷。

    影片目前已累積逾17萬次瀏覽，網友們紛紛笑回，「根本就是一隻巨型貓咪」、「如果你好好跟牠說，牠會還給你的，牠看起來很善良」、「爸爸快去幫孩子把鞋拿回來」、「這隻豹子表現得像一隻頑皮的家貓，熱情、好奇、淘氣」、「下次去這家動物園，鞋子要穿好」。

    @p.phonpimon2544 #เกิดแต่กับกู #เดินตีนป่าวเพราะเสือ #เสือขโมย #เสือขี้เล่น #สวนสัตง์ซาฟารีปาร์ค ♬ เสียงต้นฉบับ - สวนไม้ด่างเจ้าลูกแฝด นนทบุรี

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