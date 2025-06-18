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    他秀家中新成員「呆萌黑狗寶寶」 網震驚︰確定不是黑熊？

    日本飼主上網秀狗寶寶，意外掀起千萬網友暴動，因為長得太像黑熊的幼崽。（圖擷取自@_ukai_ 社群平台「X」，本報合成）

    日本飼主上網秀狗寶寶，意外掀起千萬網友暴動，因為長得太像黑熊的幼崽。（圖擷取自@_ukai_ 社群平台「X」，本報合成）

    2025/06/18 21:35

    相關新聞：
    「養過很兇的大狗」竟是台灣黑熊 狂嬤出面還原經過！

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕部分「黑狗」外型酷似「黑熊」，不時引起誤會。有日本飼主久違收養狗狗，上網秀出毛小孩寶寶照片，意外掀起千萬網友暴動，照片中一臉呆萌的小黑狗長得太像黑熊幼崽，眾人擔憂原PO涉虐待保育類等問題，讓原PO哭笑不得。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「烏海」的日本網友8日發文分享3張照片，只見一隻出生不久、全身圓滾滾的黑狗寶寶被雙手輕輕抱住，悠哉放鬆小短腿與黑漆漆的肉球。原PO在貼文中透露，經歷了非常多事情後，家中時隔7年，終於決再次迎接狗狗作伴，他還在文末向黑狗寶寶說，「請多多指教。」

    PO文吸引超過2100多萬人次瀏覽、獲得30萬人按讚，網友們除了誇讚黑狗寶寶很可愛，也好奇牠「是否是熊的幼崽？」哭笑不得的原PO趕緊發文澄清，他家毛孩其實是品種犬「甲斐犬」，屬於日本天然記念物，長大後耳朵會立起來、身體還會出現漂亮的老虎斑紋，整體外型會變得非常帥氣。

    看完原PO的科普，網友們紛紛說，「傳說中的狗熊寶寶？」、「真正的熊寶寶鼻子比較長」、「牠太可愛了，好期待牠長大」、「甲斐犬超棒，對飼主一生忠誠」、「看那個腳掌，未來一定很大隻」、「甲斐犬跟北海道犬的幼崽都很像熊」、「看腳掌就知道，熊的爪子比狗多的多」、「我家以前養的有混到鬆獅的黑色米克斯就長這樣」。

    事實上，這並非首次有民眾將「黑狗」與「黑熊」搞混，台灣曾有住在花蓮的阿嬤分享，自己數十年前養過一隻「個性很兇悍、胸前帶著白色V領的大狗」，但旁人聽完描述後，驚呼阿嬤當年養得根本不是黑狗，而是台灣保育類之一的台灣黑熊！

    原PO趕緊發文澄清，他家毛孩其實是一種名為「甲斐犬」的品種犬，屬於日本天然記念物，長大後耳朵會立起來、身體還會出現漂亮的老虎斑紋。（圖擷取自@_ukai_ 社群平台「X」，本報合成）

    原PO趕緊發文澄清，他家毛孩其實是一種名為「甲斐犬」的品種犬，屬於日本天然記念物，長大後耳朵會立起來、身體還會出現漂亮的老虎斑紋。（圖擷取自@_ukai_ 社群平台「X」，本報合成）

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