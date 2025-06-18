他秀家中新成員「呆萌黑狗寶寶」 網震驚︰確定不是黑熊？
日本飼主上網秀狗寶寶，意外掀起千萬網友暴動，因為長得太像黑熊的幼崽。（圖擷取自@_ukai_ 社群平台「X」，本報合成）
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吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕部分「黑狗」外型酷似「黑熊」，不時引起誤會。有日本飼主久違收養狗狗，上網秀出毛小孩寶寶照片，意外掀起千萬網友暴動，照片中一臉呆萌的小黑狗長得太像黑熊幼崽，眾人擔憂原PO涉虐待保育類等問題，讓原PO哭笑不得。
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社群平台「X」（前Twitter）名為「烏海」的日本網友8日發文分享3張照片，只見一隻出生不久、全身圓滾滾的黑狗寶寶被雙手輕輕抱住，悠哉放鬆小短腿與黑漆漆的肉球。原PO在貼文中透露，經歷了非常多事情後，家中時隔7年，終於決再次迎接狗狗作伴，他還在文末向黑狗寶寶說，「請多多指教。」
PO文吸引超過2100多萬人次瀏覽、獲得30萬人按讚，網友們除了誇讚黑狗寶寶很可愛，也好奇牠「是否是熊的幼崽？」哭笑不得的原PO趕緊發文澄清，他家毛孩其實是品種犬「甲斐犬」，屬於日本天然記念物，長大後耳朵會立起來、身體還會出現漂亮的老虎斑紋，整體外型會變得非常帥氣。
看完原PO的科普，網友們紛紛說，「傳說中的狗熊寶寶？」、「真正的熊寶寶鼻子比較長」、「牠太可愛了，好期待牠長大」、「甲斐犬超棒，對飼主一生忠誠」、「看那個腳掌，未來一定很大隻」、「甲斐犬跟北海道犬的幼崽都很像熊」、「看腳掌就知道，熊的爪子比狗多的多」、「我家以前養的有混到鬆獅的黑色米克斯就長這樣」。
事實上，這並非首次有民眾將「黑狗」與「黑熊」搞混，台灣曾有住在花蓮的阿嬤分享，自己數十年前養過一隻「個性很兇悍、胸前帶著白色V領的大狗」，但旁人聽完描述後，驚呼阿嬤當年養得根本不是黑狗，而是台灣保育類之一的台灣黑熊！
なんやかんやあって 7年ぶりくらいに犬が家に来る よろしくお願いします pic.twitter.com/iaFWxEfv1V— 烏海 （@_ukai_） June 8, 2025
右の子！— 烏海 （@_ukai_） June 8, 2025
多分左で詰まって“提 供”してるのがブレてる子 （お兄ちゃん犬です）
子犬の頃はなんかころころしてて可愛いし、大人になった姿はまた別の異常なかわいさとかっこよさがある犬で、今後が楽しみです。 pic.twitter.com/jZhRkgntYq
いただいた離乳食のぺちょぺちょ動画です ASMRすぎる pic.twitter.com/dSfSlvBCWq— 烏海 （@_ukai_） June 8, 2025
いぬその後ですが、かなり今犬の形しています こげ茶色っぽい— 烏海 （@_ukai_） June 13, 2025
2枚目・3枚目は1番左です pic.twitter.com/HS9MauplUV
原PO趕緊發文澄清，他家毛孩其實是一種名為「甲斐犬」的品種犬，屬於日本天然記念物，長大後耳朵會立起來、身體還會出現漂亮的老虎斑紋。（圖擷取自@_ukai_ 社群平台「X」，本報合成）