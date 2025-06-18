太扯！女子一人完成結婚登記 前男友莫名成「合法丈夫」

一名男子在與未婚妻分手後，竟收到對方寄來的結婚證書與自拍照，才驚覺自己已「被結婚」，示意圖。（情境照）

2025/06/18 20:02

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕結婚登記竟能「一人完成」？美國德州一名男子在與未婚妻分手後，竟收到對方寄來的結婚證書與自拍照，才驚覺自己已經「被結婚」！連警方辦案後都直呼離奇。

《紐約郵報》報導，受害男子與36歲女子斯皮爾曼（Kristin Marie Spearman）論及婚嫁，兩人於6月初前往辦理結婚許可證，但在正式舉行婚禮前因故分手。沒想到過沒多久，男子竟收到一個禮品袋，裡頭除了一些沐浴用品外，還夾帶一份正式的結婚證書副本，甚至還附上一張斯皮爾曼手持證書的自拍照。

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警方調查發現，斯皮爾曼疑似在對方毫不知情的情況下，私下找來一名牧師，說服對方主持婚禮並簽署證書。之後，她持該文件前往當地政府機關登記，讓婚姻在法律上成立。比佛利山莊警察局長馬丁（Kory Martin）坦言，執法23年來首次遇到有人能在「另一半不在場」的情況下辦成結婚登記，直呼離奇。

目前，斯皮爾曼已被警方依涉嫌三級重罪「跟蹤騷擾」罪名逮捕，並關押在麥克倫南郡監獄。至於受害男子，則正透過法律途徑撤銷這場「幽靈婚姻」，同時也擔憂自身安全與財產狀況。警方指出，這起事件不僅令人震驚，更突顯出美國婚姻登記制度中可能存在漏洞。

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