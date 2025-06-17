五條悟、夏油傑來台畢旅？《咒術迴戰》劇場版日本特典掀熱議

日本粉絲發現，《咒術迴戰》劇場版總集篇特典圖內，疑似出現台北捷運、知名飲料品牌素材。（圖擷取自@animejujutsu 社群平台「X」）

2025/06/17 22:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由日本漫畫家芥見下下創作的人氣作品《咒術迴戰》，5月底上映《咒術迴戰 懷玉・玉折－劇場版總集篇－》，甚至推出3彈觀影特典，吸引許多死忠粉絲觀看。但有日本粉絲發現，特典圖內疑似出現台北捷運、知名飲料品牌，連赴日觀影的國人，也指認不少畫面來自台灣，相關話題在網上掀起熱論。

據了解，《咒術迴戰 懷玉・玉折－劇場版總集篇－》劇情改編自動畫第2季內容，除了讓粉絲一起重溫經典人氣篇章，動畫官方還陸續推出3彈限量、源自ED插畫「拍貼風格貼紙」的觀影特典，款式隨機贈送，內容則大多是主要角色五條悟、夏油傑、家入硝子以及其他角色的日常生活，甚至還有在一行人在咒術高專時期，四處旅遊的珍貴畫面。

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就在昨（16日），動畫官方公布從第3彈觀影特典的其中幾張插畫，結果有1張3人一起坐在某個車廂內淺藍色座位的畫面，被眼尖的日本與台灣網友發現，這個車廂原型似乎是來自台灣的台北捷運站。不僅如此，還有親自前往日本觀看該作的台灣網友，在Threads分享自己拿到的特典，有出現紫色包裝的茶裏王、北捷紅線月台等畫面。

消息曝光後，掀起網友熱烈討論，「以為是P圖，結果是官方發的」、「莫非咒術高專也有海外修學旅行？」、「硝子是不是在台灣無照駕駛（造謠」、「感覺他們在夜市會瘋狂玩那些小遊戲」、「那其實是台灣的咒術師去日本交流的時候送的」、「他們是搭客運坐在車門第一排嗎？有小桌子放東西」、「台灣確實有咒術師，棒球有Josh、英雄聯盟有老山」、「悟醬喜歡糖葫蘆嗎？阿傑有沒有試試台式涼麵清粥小菜黑白切？」。

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