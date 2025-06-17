像睡海盜船！台南7500元套房「空中吊床」爆紅 前房客入住心得曝

近來台灣一間月租7500元的套房成為網路熱門話題，因為從租屋網站顯示，房間內的床鋪竟被「吊」在半空中，令不少網友驚呼像是「海盜船風格」。（圖擷取自「591租屋網」官網）

2025/06/17 17:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾在瀏覽租屋網站時，不時會看到一些裝潢奇妙的物件。近來台灣一間月租7500元的套房成為網路熱門話題，因為從租屋網站顯示，房間內的床鋪竟被「吊」在半空中，令不少網友驚呼像是「海盜船風格」，也擔憂地震來臨時會有生命危險，不過前房客主動現身回應聲稱「實際住起來很溫馨！」

據悉，一名網友近期在PTT以「現在套房都附設遊樂設施嗎？」為標題發文，同時附帶一張租屋網截圖。根據網友描述，他之前在租屋網站上看到這間位於台南某處小巷透天厝3樓、坪數約7坪的套房，每月租金7500元，可申請租屋補助，水電依台電計費，家具等設施看上去相當齊全，而且採光也不錯，唯獨房內的某個部分讓他感到非常傻眼。

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從照片顯示，整間套放裡最吸睛的設備，莫過於給租客睡覺用的床鋪，因為它被鐵鍊吊於天花板、下方則有櫃子頂住床底，由於床體是懸浮在空中，因此房內的小角落附有一個梯子，方便租客上下爬床。對此，原PO忍不住吐槽，這個設計宛如遊樂設施，現在的套房競爭是不是很大？都會附設遊樂設施？比如這間是海盜船風格？

貼文一出，隨即掀起熱烈討論，並被分享到其他社群平台，結果有網友分享到Threads後，竟意外釣出的前女租客現身說法。她指出，自己身形瘦小，實際住起來空間剛好，採光與通風都不錯，床也比想像中穩固；她認為，照片拍不出現場的氛圍感，容易造成誤解，但住過後能體會這空間的溫馨，「這不是監獄，是我一段時間的生活小宇宙。」

前女租客還補充，整棟樓由旅館改建而成，因此清潔維持不錯，樓梯間甚至還會播放古典音樂，房東對經營很用心，加上位於台南觀光熱區，生活機能相當方便，「對喜歡熱鬧巷弄、又想要一點自己空間的人來說，是個小而巧的選擇。」

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