驚喜！BMW引擎室竟有鳥窩 資深鳥友嘆：親鳥恐難回頭

BMW引擎室驚見鳥窩，還有3顆鳥蛋。（陳永聰提供）

2025/06/17 12:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉經營汽車修配廠的業者陳永聰發現，客戶開回來定期保養的BMW進口車引擎室內驚見鳥窩，還有3顆鳥蛋，也是他修配廠開了36年的首見，大喊真是不可思議。不過，身兼資深鳥友的彰化市長林世賢指出，鳥窩一旦被動過，親鳥基於生性警覺，再回來的機率就很低了！

陳永聰說，這位客戶昨天（16日）開著這輛車回廠保養，當技師打開引擎蓋，才發現在引擎室與擋風玻璃的交界處排水口竟然離奇出現一個鳥窩，鳥窩裡頭還有3顆完好的鳥蛋，每個人看到都嘖嘖稱奇，都是第一次看到。

請繼續往下閱讀...

陳永聰強調，這輛BMW已經開了好幾年，客戶平日都停在自家工廠戶外空地，廠區種有落羽杉、黑松等樹，車子幾乎天天都在開，不過看到野鳥選擇這個隱密又安全的絕佳地點築巢，不禁由衷佩服。客戶也決定，車子開回去後，要趕快停放回原本的位置，希望親鳥能夠趕快回來繼續孵蛋。

林世賢有獸醫師的身分，早年曾投入野鳥保育運動，1987年創立彰化野鳥急救站，當了15年的志工。林世賢表示，麻雀等部分鳥類也隨著人類演化會利用屋簷、窗台、紅綠燈來築巢，這次選擇了引擎蓋與擋風玻璃之間的空間，兼具隱蔽、不被打擾的優點，非常聰明。

不過，林世賢也強調，野鳥築巢大約需要10天的時間，研判這個巢有一段日子了，但因為生性警覺，一旦發現任何威脅或干擾，都有可能即刻棄巢而去，尤其車子去保養有時都要好幾天，親鳥再回巢的機率就很低了，人類唯一能做的就是讓生物順應自然法則。因為繁殖期裡鳥類不會只築巢一次，會趕快抓到機會去進行下一次繁殖。

而陳永聰的汽車修配廠以往曾發現有貓咪在冬天跑進去取暖，當車子發動時，貓咪就被皮帶夾住而往生，也有碰過蛇躲在引擎室，當時通知消防人員來處理，還在車體看過老鼠或螞蟻窩，這是第一次見到鳥類在引擎室築巢。

BMW引擎室驚見鳥窩，選在引擎室與擋風玻璃之間的排水孔。（陳永聰提供）

BMW引擎室驚見鳥窩，選在引擎室與擋風玻璃之間的排水孔。（陳永聰提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法