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    哈比人祖先搞錯了？牙齒「小酒窩」揭祕古人類演化關係

    研究團隊檢視的「粗壯傍人」（Paranthropus robustus）頭骨化石，其牙齒特徵是本次研究的重點。（圖：Ian Towle／X）

    研究團隊檢視的「粗壯傍人」（Paranthropus robustus）頭骨化石，其牙齒特徵是本次研究的重點。（圖：Ian Towle／X）

    2025/06/17 08:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕人類演化史再添神秘線索！根據科技新聞網站《Live Science》報導，澳洲蒙納許大學（Monash University）最新研究指出，一種過去被誤認為牙齒病變的特殊琺瑯質凹痕，實為遠古人類親屬「粗壯傍人」（Paranthropus robustus ）的遺傳特徵。此發現不僅為人類家族樹的演化路徑提供新線索，甚至可能改寫對「哈比人」（Homo floresiensis）等古人種的分類認知。

    這項由古飲食研究實驗室學者托爾（Ian Towle）領銜的研究，近日發表於《人類演化期刊》（Journal of Human Evolution）。團隊檢視了距今約110萬至340萬年前、來自東非與南非的古人類牙齒化石，發現「粗壯傍人」臼齒琺瑯質表面，常有「均勻、圓形且淺層」的凹痕群（uniform, circular and shallow, UCS pits），約半數個體具此特徵。

    托爾指出，營養不良等環境壓力通常會造成條紋狀或零星分布的牙齒缺陷，與UCS類型凹痕集中、圓形且均一的特徵顯著不同，顯示這類凹痕可能具有遺傳來源。他表示：「這些微小表面特徵或許能成為辨識特定演化支系的獨特指標。」

    研究顯示，UCS凹痕幾乎僅出現在南非的「粗壯傍人」牙齒中，與同區「非洲南猿」（Australopithecus africanus）幾乎不具此特徵的情況形成對比，顯示兩者可能缺乏直接親緣關係；而東非的南猿樣本則偶有類似凹痕，為粗壯猿人可能源自東非提供了重要線索。

    更引人注目的是，少量UCS型凹痕亦出現於部分已歸類為人屬（Homo）的古人類，包括印尼的「哈比人」及來自中國的「巨顱人」（Homo juluensis）。此牙齒特徵或暗示這些「人屬」成員與南猿的親緣關係，可能比學界先前認知更近。但托爾強調，目前樣本有限，尚難遽下定論，需更多研究佐證。

    未來，團隊擬運用「古蛋白質體學」（paleoproteomics）技術，分析牙齒琺瑯質中殘留的古老蛋白質，以探討UCS凹痕是否具性別差異或與特定基因相關。托爾總結道：「牙齒表面的微小痕跡，都可能深藏演化秘辛，這些小坑洞或許正是拼湊人類祖先譜系的重要碎塊。」

    「粗壯傍人」臼齒琺瑯質上呈現的叢集凹坑（如圖所示），最新研究認為這可能是一種遺傳特徵，而非疾病所致。（圖：Ian Towle／X）

    「粗壯傍人」臼齒琺瑯質上呈現的叢集凹坑（如圖所示），最新研究認為這可能是一種遺傳特徵，而非疾病所致。（圖：Ian Towle／X）

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