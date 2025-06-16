到飯點沒乾乾可吃...日本虎斑貓皇「超殺眼神」讓鏟屎官求饒
近期一名日本女飼主自首，她前陣子忘記給愛貓的食碗增添新飼料，導致愛貓到飯點沒東西能吃，而她早上起床後看到愛貓靜靜坐在碗邊，朝她露出「超殺眼神」。（圖擷取自@marukotokinako 社群平台「X」）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕部分個性較迷糊的飼主，容易與「記憶力驚人」的毛小孩發生各種糗事。近期一名日本女飼主自首，她前陣子忘記給愛貓的食碗增添新飼料，導致愛貓到飯點沒東西能吃，而她早上起床後看到愛貓靜靜坐在碗邊，朝她露出「超殺眼神」，嚇得她瘋狂向愛貓道歉，糗事曝光後，笑翻逾300萬人。
社群平台「X」（前Twitter）名為「もん」的日本女網友，在家養著別5歲大的虎斑貓「Maruko」（まる︎︎）與4歲大的暹羅虎斑貓「Kinako」（きな︎︎）作伴。就在14日，原PO在凌晨起床後，看到Maruko一臉不悅、交叉手坐在食碗旁，接著才注意到原來是她忘記事前放新飼料，導致Maruko餓到氣噗噗，嚇得她不斷向Maruko道歉。
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貼文曝光後，1人1貓的逗趣互動笑翻一票網友，眾人也紛紛留言調侃原PO，「貓皇：想餓死朕嗎！？」、「雖然氣噗噗，但姿勢還是很優美」、「如果是華妃，早就賞你一丈紅啦～」、「貓大人：說吧，你想要土葬還是火葬」、「在道歉之前，記得先給人家一些食物」、「事實證明，無論是人或貓咪，在非常生氣的時候都會交叉雙手」。
ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんねぼうごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん!!! pic.twitter.com/rKBY2yXFWt— もん （@marukotokinako） June 13, 2025