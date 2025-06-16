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    到飯點沒乾乾可吃...日本虎斑貓皇「超殺眼神」讓鏟屎官求饒

    近期一名日本女飼主自首，她前陣子忘記給愛貓的食碗增添新飼料，導致愛貓到飯點沒東西能吃，而她早上起床後看到愛貓靜靜坐在碗邊，朝她露出「超殺眼神」。（圖擷取自@marukotokinako 社群平台「X」）

    近期一名日本女飼主自首，她前陣子忘記給愛貓的食碗增添新飼料，導致愛貓到飯點沒東西能吃，而她早上起床後看到愛貓靜靜坐在碗邊，朝她露出「超殺眼神」。（圖擷取自@marukotokinako 社群平台「X」）

    2025/06/16 23:27

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕部分個性較迷糊的飼主，容易與「記憶力驚人」的毛小孩發生各種糗事。近期一名日本女飼主自首，她前陣子忘記給愛貓的食碗增添新飼料，導致愛貓到飯點沒東西能吃，而她早上起床後看到愛貓靜靜坐在碗邊，朝她露出「超殺眼神」，嚇得她瘋狂向愛貓道歉，糗事曝光後，笑翻逾300萬人。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「もん」的日本女網友，在家養著別5歲大的虎斑貓「Maruko」（まる︎︎）與4歲大的暹羅虎斑貓「Kinako」（きな︎︎）作伴。就在14日，原PO在凌晨起床後，看到Maruko一臉不悅、交叉手坐在食碗旁，接著才注意到原來是她忘記事前放新飼料，導致Maruko餓到氣噗噗，嚇得她不斷向Maruko道歉。

    貼文曝光後，1人1貓的逗趣互動笑翻一票網友，眾人也紛紛留言調侃原PO，「貓皇：想餓死朕嗎！？」、「雖然氣噗噗，但姿勢還是很優美」、「如果是華妃，早就賞你一丈紅啦～」、「貓大人：說吧，你想要土葬還是火葬」、「在道歉之前，記得先給人家一些食物」、「事實證明，無論是人或貓咪，在非常生氣的時候都會交叉雙手」。

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