助孕生176子女！美國「捐精王」宣布退休自嘲：比馬斯克還富有

〔即時新聞/綜合報導〕來自美國的數學教授內格爾(Ari Nagel),因熱衷無償捐贈精子,加上精子跨越五大洲、幫助176名孩子誕生,而被各界冠上「播種機」(Sperminator)、「捐精之王」等稱呼。不過內格爾在今年西洋父親節(6月15日)當天,宣布正式結束長達17年的捐精旅程,未來著重陪伴孩子們成長。

綜合外媒報導,今年8月即將年滿50歲的內格爾表示,儘管他還覺得自己身體狀況還不錯,「但我的精子不是無敵的,是時候讓年輕人接棒了,對(孩子)健康比較好」,他還提到,自己最近正與一名22歲、在藝術畫廊認識的女子交往,對方不打算生孩子,這讓長年配合女性排卵期禁慾的他,終於能以普通伴侶的身分過生活。

報導指出,內格爾是紐約市立大學(City University of New York)分校的數學教授,秉持「助人為善」的精神,他從首次開始捐精起,從不向女性收取捐精費用,讓她們能避開精子銀行高昂的費用和繁瑣的手續,幫助的對向包含單身女性、同性戀伴侶,以及丈夫不孕的家庭。他對此強調,「我的傳承不是錢或名氣,而是家庭。」

過去內格爾受訪時曾透露,他的第1個孩子於2008年誕生,孩子母親是一名在Craigslist上尋找捐精者的女同志,2人以傳統方式自然受孕,他「快速完事」以減少對方的尷尬。另外,他的孩子們中,不乏以他名字變化成的命名,例如Ari、Aria、Aacari、Khari、Arianna、Aries與Ariel等,構成一個「非傳統但現代化」的家庭網絡。

不僅如此,內格爾過去的「捐精地點」也相當多元,從星巴克洗手間、籃球場、百貨公司、港務局巴士站,到各大機場等,都曾留下他的身影。另外,內格爾曾與5名女性有過「形式上的結婚」,主要基於宗教、文化或法律需求,並非出於傳統浪漫情感。目前他與第1任妻子分居,2人育有3名子女。

內格爾坦言,自己早期捐精的5名母親,有對他提出撫養費要求,因此他約10萬美元(約新台幣297萬元)的年薪,其中一半固定從薪資中扣除作為撫養費。此外,納格爾被媒體問到,認為自己與擁有14名子女的馬斯克相比如何,他則對此幽默笑稱,「雖然我沒有他的錢,但我覺得我比他更富有。」

另外,內格爾來自正統的猶太家庭,包含他在內,父母育有7名子女。內格爾指出,「做爸爸不只是提供生理素材,而是要真正出現在他們生命中」,因此他每年參加許多生日會、球賽和畢業典禮,陪伴孩子們的成長,也是促使他決定退休的原因之一,「我不是為了破紀錄才這樣做,每個孩子都讓我的心更加豐富。」

內格爾時常被問到如何保持精子品質,他坦言是靠著靠「禁慾」,並強調最難的部分其實不是捐精,而是長期配合女性的排卵期,「基本上我一直在禁慾,你永遠不知道她們什麼時候會排卵,所以我大部分時間都在禁慾,這對愛情生活來說很痛苦。」

