助孕生176子女！美國「捐精王」宣布退休自嘲：比馬斯克還富有

美國的數學教授內格爾，因熱衷無償捐贈精子，加上精子跨越五大洲、幫助176名孩子誕生，而被各界冠上「播種機」、「捐精之王」等稱呼。（圖擷取自@Cultination1 社群平台「X」）

2025/06/16 20:05

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕來自美國的數學教授內格爾（Ari Nagel），因熱衷無償捐贈精子，加上精子跨越五大洲、幫助176名孩子誕生，而被各界冠上「播種機」（Sperminator）、「捐精之王」等稱呼。不過內格爾在今年西洋父親節（6月15日）當天，宣布正式結束長達17年的捐精旅程，未來著重陪伴孩子們成長。

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綜合外媒報導，今年8月即將年滿50歲的內格爾表示，儘管他還覺得自己身體狀況還不錯，「但我的精子不是無敵的，是時候讓年輕人接棒了，對（孩子）健康比較好」，他還提到，自己最近正與一名22歲、在藝術畫廊認識的女子交往，對方不打算生孩子，這讓長年配合女性排卵期禁慾的他，終於能以普通伴侶的身分過生活。

報導指出，內格爾是紐約市立大學（City University of New York）分校的數學教授，秉持「助人為善」的精神，他從首次開始捐精起，從不向女性收取捐精費用，讓她們能避開精子銀行高昂的費用和繁瑣的手續，幫助的對向包含單身女性、同性戀伴侶，以及丈夫不孕的家庭。他對此強調，「我的傳承不是錢或名氣，而是家庭。」

過去內格爾受訪時曾透露，他的第1個孩子於2008年誕生，孩子母親是一名在Craigslist上尋找捐精者的女同志，2人以傳統方式自然受孕，他「快速完事」以減少對方的尷尬。另外，他的孩子們中，不乏以他名字變化成的命名，例如Ari、Aria、Aacari、Khari、Arianna、Aries與Ariel等，構成一個「非傳統但現代化」的家庭網絡。

不僅如此，內格爾過去的「捐精地點」也相當多元，從星巴克洗手間、籃球場、百貨公司、港務局巴士站，到各大機場等，都曾留下他的身影。另外，內格爾曾與5名女性有過「形式上的結婚」，主要基於宗教、文化或法律需求，並非出於傳統浪漫情感。目前他與第1任妻子分居，2人育有3名子女。

內格爾坦言，自己早期捐精的5名母親，有對他提出撫養費要求，因此他約10萬美元（約新台幣297萬元）的年薪，其中一半固定從薪資中扣除作為撫養費。此外，納格爾被媒體問到，認為自己與擁有14名子女的馬斯克相比如何，他則對此幽默笑稱，「雖然我沒有他的錢，但我覺得我比他更富有。」

另外，內格爾來自正統的猶太家庭，包含他在內，父母育有7名子女。內格爾指出，「做爸爸不只是提供生理素材，而是要真正出現在他們生命中」，因此他每年參加許多生日會、球賽和畢業典禮，陪伴孩子們的成長，也是促使他決定退休的原因之一，「我不是為了破紀錄才這樣做，每個孩子都讓我的心更加豐富。」

內格爾時常被問到如何保持精子品質，他坦言是靠著靠「禁慾」，並強調最難的部分其實不是捐精，而是長期配合女性的排卵期，「基本上我一直在禁慾，你永遠不知道她們什麼時候會排卵，所以我大部分時間都在禁慾，這對愛情生活來說很痛苦。」

‘The Sperminator’ is retiring on Father’s Day after siring 176 children— and his much younger girlfriend has ‘daddy issues’ https://t.co/pbpxy6xbTe pic.twitter.com/DRjzLgmdVm — New York Post （@nypost） June 14, 2025

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