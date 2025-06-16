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    大白熊犬念念不忘美味捲餅 深夜逃家徒步8公里苦等開門

    美國南達科他州一隻大白熊犬為了墨西哥捲餅，深夜逃家徒步8小時在店門口等5小時。（擷取自We Rate Dogs/FB）

    美國南達科他州一隻大白熊犬為了墨西哥捲餅，深夜逃家徒步8小時在店門口等5小時。（擷取自We Rate Dogs/FB）

    2025/06/16 17:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南達科他州（South Dakota）一隻4歲的大白熊犬麥克斯（Max）日前在深夜翹家，展開8公里的徒步冒險並耐心等待5小時，為的竟是一嚐難忘的墨西哥捲餅，隨即在網路上掀起熱烈討論。

    綜合外媒報導，當地時間6月1日晚間11點30分，主人薩拉（Sarah）的女兒艾蜜莉（Emily）返家時沒把門關緊，讓麥克斯逮到機會偷偷溜出家門。牠花了2小時直奔8公里外的一家墨西哥捲餅店，只因曾在那裡吃過一次令人難忘的美食。

    但當麥克斯抵達時，店家早已打烊，牠只好在門口苦苦等待5小時，依然沒能如願。於是牠又展開第二階段冒險，前往艾米莉男友的住處。令人驚訝的是，麥克斯從沒去過該處，卻能憑藉靈敏嗅覺找到對方家門。

    直到隔天清晨，薩拉醒來時才透過手機接獲數則來自麥克斯身上定位器的訊息，驚覺牠竟深夜離家。由於當地地形複雜，薩拉一家之前便已為牠裝上兩個GPS定位器，以防萬一。

    薩拉表示，2年前收養麥克斯後，家中充滿歡樂與驚喜，這回牠展現出驚人的記憶與行動力，也讓家人哭笑不得。為了安撫「為食而逃」的麥克斯，薩拉決定每天早上為牠準備一份捲餅早餐，希望牠不要再半夜出走尋美食了。

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