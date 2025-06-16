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    全場嚇傻！泰國河裡驚見「男浮屍」警方打撈突睜眼喊救命

    泰國河流驚見「浮屍」，警方到場準備打撈卻大喊救命。（擷取自@bangkoklad/X）

    泰國河流驚見「浮屍」，警方到場準備打撈卻大喊救命。（擷取自@bangkoklad/X）

    2025/06/16 11:51

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國暖武里府近日驚傳「屍體復活」事件，一具浮屍漂在運河邊，警方與救難人員趕赴現場準備打撈時，老翁竟突然張口呼救，嚇得眾人當場愣住，場面一度詭異又驚悚。

    綜合泰媒報導，事件發生在暖武里府邦博通縣（Bang Bua Thong）11日有民眾在邦蘭普河道（Khlong Lamphu）九號高速公路橋下釣魚，發現一具男子屍體漂浮水面，頭部倚靠著水渠邊的水泥塊、毫無動靜，身上還有明顯血跡與傷口，於是趕緊報警。

    警方與救援人員趕到後，初步判斷男子已明顯死亡，正準備展開打撈作業，一名員警伸棍試圖移動其頭部旁的水泥塊，沒想到「浮屍」竟驟然睜眼並大喊「救命」，令現場所有人驚愕失聲，隨後緊急將男子拉上岸。

    這名老翁自稱叫柯森（Kosem），年約70歲，是當地居民。他向警方表示，當天獨自返家途中突然身體不適暈倒，才不慎摔入水道，臉上的血痕可能是撞擊所致。醫護人員經初步評估確認他傷勢無礙，後續已送往邦博通醫院進一步檢查治療。

    警方與救援隊及時救起漂浮在河面的老翁。（擷取自@bangkoklad/X）

    警方與救援隊及時救起漂浮在河面的老翁。（擷取自@bangkoklad/X）

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