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    長嘴杓鷸偷聽草原犬鼠叫聲？ 最新研究：為躲避掠食者攻擊

    長嘴杓鷸會偷聽草原犬鼠的叫聲，藉此躲避掠食者的攻擊。（美聯社，資料照）

    長嘴杓鷸會偷聽草原犬鼠的叫聲，藉此躲避掠食者的攻擊。（美聯社，資料照）

    2025/06/16 11:26

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕作為大草原上最弱小的動物之一，草原犬鼠會透過吠叫聲警告周圍的同伴有掠食者出現，科學家發現，這些叫聲會根據危險來自於陸地或天空而有所不同。有趣的是，在最新研究中指出，長嘴杓鷸會偷聽草原犬鼠的叫聲，藉此來躲避掠食者的攻擊。

    《美聯社》報導，期刊《動物行為》（Animal Behaviour）於12日發表1篇研究顯示，為了躲避掠食者，長嘴杓鷸會偷聽草原犬鼠群落發出的警報。研究團隊成員德雷林 （Andrew Dreelin）表示，草原犬鼠叫聲響亮，而團隊發現每當他們發出警告聲時，長嘴杓鷸就會將頭、喙以及腹部貼近地面，德雷林提到這是1種偽裝行為，由於羽毛的保護色，讓長嘴杓鷸在其他動物眼中是隱形的。

    為了測試長嘴杓鷸對草原犬鼠叫聲的警覺程度，研究人員將1隻獾的標本綁在1輛遙控車上，並在長嘴杓鷸的巢穴周圍移動，再根據情況播放草原犬鼠的叫聲錄音。結果顯示，若是無播放錄音，獾距離巢穴約52英尺（約16公尺）時才感受到危險。若是有播放錄音，長嘴杓鷸在獾靠近約160英尺（約49公尺）時就有所察覺，迅速躲進草叢之中。

    喬治城大學（Georgetown University）鳥類學家威廉姆斯（Emily Williams）認為，之前有研究表明，鳥類經常會聽其他同類的叫聲，以收集有關食物或將發生的危險訊息，但目前為止很少有鳥類偷聽哺乳動物叫聲的案例，但她補充，這不代表此事很稀有，只是意味著研究人員還沒有發現過。

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