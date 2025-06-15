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    有拜有保庇？泰國男胸口遭槍擊 「佛牌擋子彈」撿回一命

    泰國一名50歲男子因左胸中彈倒在現場，幸運的是，男子胸口放著隨身攜帶保平安的佛牌，在事發當時奇蹟地擋住子彈，讓他避開致命傷害撿回一命。（圖擷取自臉書）

    泰國一名50歲男子因左胸中彈倒在現場，幸運的是，男子胸口放著隨身攜帶保平安的佛牌，在事發當時奇蹟地擋住子彈，讓他避開致命傷害撿回一命。（圖擷取自臉書）

    2025/06/15 18:58

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷市區一家餐廳日前發生槍擊案，顧客嚇得四處逃難，現場一片混亂。警方到場後，發現一名50歲男子因左胸中彈倒地，幸運的是，男子胸前隨身配戴保平安的佛牌，在事發當時奇蹟地擋住子彈，讓他避開致命傷害撿回一命，事件曝光後，掀起泰國民眾熱烈討論。

    綜合泰媒報導，這起事件發生在本月12日下午，警方獲報前場槍擊現場調查，到場時發現餐廳多張桌椅被掀倒，部分桌椅還沾染血跡，並在破裂的窗戶附近發現2個彈殼，而現年50歲的男子蓬猜（Pornchai）則因中彈倒地。根據警方初步調查，事發前蓬猜與朋友、同事一起坐在35號桌，槍擊發生後，唯有蓬猜受到槍擊受傷。

    經警方調查，確認這起槍擊案與房地產競標糾紛有關，根據餐廳員工證詞，蓬猜與友人經常在此討論交易，當時他與一名28歲男子因利益衝突爆發爭執，對方隨即掏槍攻擊；餐廳老闆則透露，他聽到槍聲後，目賭嫌犯跟著其他驚慌逃難的顧客一起離開餐廳，最終駕駛白色轎車逃離現場。

    報導指出，嫌犯目前已向Bang Khen警局自首，警方正在調查他的犯案動機。因中彈送醫的蓬猜，所幸並未受到致命傷，因為他胸前配戴一枚刻有佛統府蘇旺寺已故住持肖像、被他當成護身符的佛牌，事發當時幫他擋下了子彈，在一定程度上減輕子彈威力；另外，餐廳老闆呼籲槍擊案當天驚慌逃跑的顧客們，記得有空回去餐廳結帳。

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