給我拿走！兔兔拒吃飼料「暴走」 萌樣笑翻一票人

飼主將飼料遞到愛兔眼前，兔子竟抓狂暴走，甚至氣得摔碗抗議。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/06/12 22:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕兔子除非受到生命威脅等情況，平時不會主動發出太吵鬧的聲音，導致不少人誤以這牠天性溫馴，適合當寵物飼養。近期日本社群媒體瘋傳一段影片，一名飼主將裝滿飼料的碗遞到愛兔眼前，卻被兔子以非常激烈的方式拒絕，甚至氣到摔碗抗議，逗趣畫面在網上爆紅。

時常分享各種時事或趣聞、名為「滝沢ガレソ」的日本社群平台「X」（前Twitter）帳號，在本月10日分享一段18秒左右的影片，只見一名飼主將專用飼料倒進碗內，接著將碗遞給一隻身材圓潤、正待在籠子內的兔子，然而這隻兔子脾氣十分暴躁，起初先以前肢用力推開碗，又用嘴把碗叼起後砸向飼主，最終用左前爪將飼料狠狠撒出去。

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影片曝光後，吸引逾600萬人次觀看，不少網友被這隻很有個性的兔子逗樂，紛紛笑說，「暴走兔」、「看來這飼料不好吃」、「兔子脾氣真的都很不好」、「像極了你女朋友生氣的樣子」、「用雙手推回去的樣子好可愛」、「牠一開始很禮貌誒！用雙手」、「一開始其實還挺溫柔的不是嗎？只是忍耐度不是很高就是了www」、「我以前養與過兔子，如果牠們對某些東西不滿意，就會像翻桌一樣，把食物翻過來」。

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