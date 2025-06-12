為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    給我拿走！兔兔拒吃飼料「暴走」 萌樣笑翻一票人

    飼主將飼料遞到愛兔眼前，兔子竟抓狂暴走，甚至氣得摔碗抗議。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    飼主將飼料遞到愛兔眼前，兔子竟抓狂暴走，甚至氣得摔碗抗議。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/06/12 22:48

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕兔子除非受到生命威脅等情況，平時不會主動發出太吵鬧的聲音，導致不少人誤以這牠天性溫馴，適合當寵物飼養。近期日本社群媒體瘋傳一段影片，一名飼主將裝滿飼料的碗遞到愛兔眼前，卻被兔子以非常激烈的方式拒絕，甚至氣到摔碗抗議，逗趣畫面在網上爆紅。

    時常分享各種時事或趣聞、名為「滝沢ガレソ」的日本社群平台「X」（前Twitter）帳號，在本月10日分享一段18秒左右的影片，只見一名飼主將專用飼料倒進碗內，接著將碗遞給一隻身材圓潤、正待在籠子內的兔子，然而這隻兔子脾氣十分暴躁，起初先以前肢用力推開碗，又用嘴把碗叼起後砸向飼主，最終用左前爪將飼料狠狠撒出去。

    影片曝光後，吸引逾600萬人次觀看，不少網友被這隻很有個性的兔子逗樂，紛紛笑說，「暴走兔」、「看來這飼料不好吃」、「兔子脾氣真的都很不好」、「像極了你女朋友生氣的樣子」、「用雙手推回去的樣子好可愛」、「牠一開始很禮貌誒！用雙手」、「一開始其實還挺溫柔的不是嗎？只是忍耐度不是很高就是了www」、「我以前養與過兔子，如果牠們對某些東西不滿意，就會像翻桌一樣，把食物翻過來」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播