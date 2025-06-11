煩躁指數MAX！日網友自製變化卡 再現「錯誤視窗惡夢」爆紅

日本網友突發奇想設計出以「錯誤訊息視窗」為主題、可隨視角變換圖像的3D變化卡，完美重現許多人曾經的惡夢。（圖擷取自@minatotakeo 社群平台「X」，本報合成）

2025/06/11 23:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人使用電腦時遇到「錯誤視窗」猝不及防彈跳出來、甚至數量越來越多的恐怖畫面，無法立即全部關掉，大為崩潰。有日本網友突發奇想，設計出以「錯誤視窗」為主題、可隨視角變換圖像的3D變化卡，完美重現許多人曾經的惡夢，在網上爆紅。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ニ＝/''彡七＋」的日本網友熱衷將腦海中各種天馬行空的創意動手製作出來，4日分享一段短影片介紹最新力作，是一張以電腦舊版「錯誤視窗」為主題的3D變化卡，只見他讓卡片不斷變化角度，讓原本一個的視窗開始逐漸增加數量，最終充斥整個卡面。

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影片吸引逾600多萬人朝聖、25萬人按讚，還掀起各國網友熱烈討論，「有聲音」、「視窗新接龍」、「讓人煩躁的設計」、「登登登登登登登」、「簡直就是動態的數位藝術」、「好想要這個，會玩到停不下來」、「想買來送工程師朋友當生日禮物XD」、「錯誤訊息的視窗數量也太荒謬了……請問我在哪裡可以買到它呢？」。

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