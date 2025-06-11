葬禮追愛！ 巴西女一見鍾情「禮儀師」 2年後搭靈車幸福出嫁

巴西女子丹妮拉與禮儀師丈夫阿波羅（本報合成，擷取自@danielasignor）

2025/06/11 18:27

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名女子參加親戚葬禮時愛上男禮儀師，隨即展開長達1年多的「葬禮追愛行動」。最終，她不但成功擄獲對方的心，兩人更在5月步入婚禮，並選擇搭乘靈車前往教堂，引發社群熱議。

綜合外媒報導，33歲女子丹妮拉（Daniela Signor）於2023年4月在聖保羅州西南部小鎮皮尼亞爾齊尼奧（Pinhalzinho）出席一場遠房親戚的喪禮，意外被禮儀師阿波羅（Apollo Scariot）深深吸引。當時年僅31歲的阿波羅以專業、沉穩的態度主持儀式，讓丹妮拉一見傾心。

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由於對方在工作中專注投入，丹妮拉遲遲找不到機會搭話，只好不斷參加喪禮，默默出現在他身邊，試圖製造相遇的契機。這段堪稱「葬禮式暗戀」的追愛歷程持續了一年多，兩人終於在去年正式交往。

丹妮拉坦言，自己從第一次見到阿波羅後就無法忘懷，期間參加無數葬禮只為再見他一面。今年5月，兩人正式結婚，並決定以阿波羅公司的靈車作為婚禮專車，車尾更掛著寫有「至死不渝」的布條，奇特場景讓在場賓客全驚呆。

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