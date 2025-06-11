改寫歷史課本？哥倫比亞挖出6千年「神秘祖先」DNA竟消失了

Checua遺址出土的6000年前獵人採集者骸骨，揭示已滅絕的人類血統。（圖：Universidad Nacional de Colombia）

2025/06/11 08:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕哥倫比亞考古學家在波哥大高原附近，挖掘出距今6000年的神秘獵人採集者遺骸，其DNA竟揭示一條與現存任何美洲原住民族群均無關聯、早已滅絕的人類血統。這項驚人發現，可能徹底改寫我們對南美洲早期人口遷徙史的認知。

據英國《每日郵報》報導，這批遺骸出土於波哥大高地（Altiplano）的切庫亞（Checua）遺址，屬於一個與今日任何原住民族群無關的獨特族群。研究人員分析21具遺骸的DNA，涵蓋6000年至500年前，發現最早的Checua人擁有獨一無二的基因標記，與南美其他古族群（如智利、巴西）或北美族群無關，顯示他們可能是首批抵達南美的先民，長期保持基因隔離。

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「此發現對理解美洲人口遷徙至關重要，」德國森肯伯格人類進化中心博士生克雷特克（Kim-Louise Krettek）表示，「波哥大高地是南北美洲的陸橋，連結中美洲、亞馬遜與安地斯三大文化區。」研究顯示，Checua人的基因在2000年前完全消失，未融入後來族群，顯示該地區經歷了徹底的人口更替。

約2000年前，來自中美洲的新移民抵達，帶來赫雷拉（Herrera）文化，擅長陶器與早期農業，其基因與現代哥斯大黎加及巴拿馬的奇布查語族群相近。他們的到來引入奇布查語言，奠定後來穆伊斯卡（Muisca）文明基礎，後者主宰該區直至16世紀西班牙人到來。考古未發現暴力痕跡，人口更替可能透過遷徙或通婚逐步完成。

研究還揭示，Checua男性帶有常見的美洲原住民Y染色體（Q1b1a），但整體基因顯示長期隔離。後來的族群則與委內瑞拉及中美洲聯繫更緊密，形成跨北南美洲的網絡。哥倫比亞國立大學研究員卡薩斯-瓦爾加斯（Andrea Casas-Vargas）指出，這種基因完全消失在南美極為罕見，顯示波哥大高地的獨特歷史。

此研究是哥倫比亞首次分析古DNA，研究團隊與當地穆伊斯卡原住民衛隊合作，尊重其文化知識。研究項表於《生態學與進化》（Ecology and Evolution）期刊。科學家認為，鄰近的委內瑞拉、厄瓜多等區的古DNA分析，將進一步揭開美洲遷徙之謎。

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