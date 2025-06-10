超可愛！外出遇見「呆萌小毛球」 美國男警伸援手

佛州一名員警日前經過一座停車場時，注意到馬路正中央有一團外型潦草的灰色小毛球，靠近觀察後才發現牠是一隻疑似與父母走散的東美角鴞幼鳥。（圖擷取自「Pinellas County Sheriff's Office」臉書粉專）

2025/06/10 22:01

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州獨特的自然生態，讓當地棲息著許多野生動物。近期當地一名員警經過一座停車場時，注意到馬路正中央有一團外型潦草的灰色小毛球，靠近觀察後才發現牠是一隻疑似與父母走散的幼鳥，即便有人類靠近，牠也只是一臉呆頭呆腦地坐在地上，模樣看起來十分可愛。

根據佛州皮尼拉斯郡縣警長辦公室（Pinellas County Sheriff's Office）臉書粉專分享，員警史密斯（Smith）在上月22日早上8點半，行走在清水（Clearwater）一座停車場，結果在馬路上注意到一團毛茸茸的生物，上前一看，發現牠是美國全境常見貓頭之一、名為東美角鴞（Eastern Screech Owl）的幼鳥。

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史密斯回憶，他見這隻東美角鴞幼鳥一臉傻傻地站在車道上，擔心會發生危險，立即將牠暫時移到附近較為安全的位置，接下來待在一旁觀察，看看牠的父母是否會把牠領回。然而，史密等待一段時間後，都沒看到疑似任何親鳥出現，於是他打電話聯絡佛州魚類和野生動物保護委員會（FWC），請他們派人來接走這隻幼鳥。

從照片顯示，史密斯在專業保育員到場前，將左有戴上厚重手套，讓東美角鴞幼鳥站到上面後，1人1 鳥一起坐在汽車內等待，而這隻幼鳥不僅乖乖地站在手套上，還用一雙圓滾滾的呆萌大眼看著比牠還要高大的人類。最後，東美角鴞幼鳥被送往專門安置猛禽的照顧中心，中心人員能仔細照顧這隻幼鳥，直到能年後將牠野放回大自然。

史密斯的溫暖善舉曝光後，獲得各界一致好評，眾人紛紛誇讚他的細心，以及向大眾親自示範遇到野生幼鳥，該如給予牠們正確的幫助，「貓頭鷹寶寶超可愛」、「你是貓頭鷹界的英雄！」、「牠看起來很震驚受到幫助」、「感謝你幫助這隻可憐又孤單的小傢伙」、「非常可愛又溫馨的故事，很高興員警和貓頭鷹都平安」。

史密斯在專業保育員到場前，讓東美角鴞幼鳥站到手套上面後，幼鳥用一雙圓滾滾的呆萌大眼看著比牠還要高大的人類。（圖擷取自「Pinellas County Sheriff's Office」臉書粉專）

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