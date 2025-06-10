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    冷到發抖！瑞士男子僅穿泳褲「全身埋雪」破2小時紀錄

    梅耶日前僅穿泳褲全身埋入雪中長達2小時7秒，成功打破金氏世界紀錄，成為歷來在雪中全身接觸時間最長的人。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    梅耶日前僅穿泳褲全身埋入雪中長達2小時7秒，成功打破金氏世界紀錄，成為歷來在雪中全身接觸時間最長的人。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    2025/06/10 10:35

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士競技舉重運動員梅耶（Elias Meyer）日前挑戰人體極限，僅穿泳褲全身埋入雪中長達2小時7秒，成功打破金氏世界紀錄，成為歷來在雪中全身接觸時間最長的人。

    綜合外媒報導，據金氏世界紀錄官網9日發布公告提及，梅耶於2024年4月2日僅穿著泳褲在瑞士安德馬特（Andermatt）一處積雪的道路旁進行挑戰，當時氣溫攝氏3度，梅耶躺在雪地上，由親友協助將雪覆蓋其身上，最終形成一座超過1公尺高的「雪墓」，僅露出他的臉部、鬍子。

    為安全起見，梅耶安排醫療團隊及觀察員全程監控其體溫與健康狀況，經過2小時0分7秒完成挑戰後，他顫抖著從雪堆中站起，成功打破最新世界紀錄。

    梅耶回憶，挑戰過程中最困難的不是低溫，而是雪的重量。厚重的積雪壓得我肩膀和手肘酸痛，有時還會有冰塊刺背的感覺，但你無能為力，只能感恩，感恩一切。

    據了解，先前紀錄由波蘭人羅曼沃斯基（Valerjan Romanvoski）在2022年創下，時間為1小時45分2秒。

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