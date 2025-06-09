英文名別亂取！ 美法院認定「這10個名字」違法

根據外媒報導，即便美國政府對人民的「命名自由」算是極高，但仍有11個英文名字，不但遭到法院判決違法，甚至還明文禁止父母以此為子女命名。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

2025/06/09 22:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界多國政府對於人民給自己與孩子「取名」，只要不違反基本的公共秩序、善良風俗，大多不會給進行太多限制。不過根據外媒報導，即便美國政府對人民的「命名自由」算是極高，但仍有10個英文名字，不但遭到法院判決違法，甚至還明文禁止父母以此為子女命名。

綜合外媒報導，截至目前為止，有11個名字被美國法院認證違法，分別有＠（符號小老鼠）、1069（純數字）、Adolf Hitler（獨裁者希特勒）、III（三世）、Jesus Christ（耶穌基督）、King（國王）、、Majesty（陛下）、Messiah（救世主）、Santa Claus（聖誕老公公）、Queen（女王）。

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報導指出，美國國民或一般民眾在取英文名字時，請必須避開這11個名字，否則會為自己或小孩惹上麻煩。另有這方面的專家建議，取英文名字時應避免使用過於罕見的名字，尤其是為自己的小孩，恐怕對小孩產生困擾；在美國，如果有民眾對父母取的名字有意見，可以等到自己成年後，再自行去改名。

除了被返院違法的英文名字，在國外若把英文名字取得太甜蜜，像是Honey、Sweetie、Candy、Sugar、Baby等，都容易被英語使用者誤會是「從事特殊行業女性」的藝名，因此普遍建議女性取英文名字避開這些字，以免引發其他聯想。

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