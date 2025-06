闖入美國州際公路癱瘓交通 爆紅「逃家斑馬」被逮到了

美國田納西州中部多個社區近期出現一頭成年斑馬在路上狂奔,引發當地騷動,事後被警方證實牠是民眾飼養的寵物,在逃家逾一星期後已被成功捕獲,目前警方已用直升機將牠運送回家。(美聯社)

2025/06/09 15:03

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國田納西州(Tennessee)中部多個社區近期出現一頭成年斑馬在路上狂奔,引發當地騷動,這頭斑馬甚至闖入州際公路上,導致交通大癱瘓,讓牠因此在網上爆紅。事後有民眾通報警方,肇事斑馬是從家中逃出的寵物,警方為此出動大批人力圍捕,才終於順利將牠捕獲,目前已用直升機將牠運送回家。

綜合外媒報導,田納西州的拉瑟福德郡(Rutherford)警方表示,接獲民眾通報寵物斑馬艾德(Ed)在今年5月31日從家中逃出後,自此下落不明,根據飼主說法,艾德在5月30日前往新住所,沒想到艾德竟在隔天就逃出。所幸在艾德失蹤期間,警方不斷接到其他田納西民眾報案表示「有斑馬出沒」,讓警方開始進行捕抓計畫。

報導指出,許多住在不同社區的田納西民眾輪番PO文透露,艾德出現在自己所在社區的街道上,甚至還闖入繁忙的24號州際公路上,導致交通大亂,警方為此緊急封鎖道路進行圍捕,未料艾德卻迅速逃進了附近森林中,艾德不斷與警方來回進行追逐戰的消息,也在網上成為熱門話題,甚至還成為一系列網路迷因圖的主角。

直到美國當地時間8日(台灣時間9日),警方終於在田納西州中部的里斯蒂安娜社區(Christiana)一處牧場中成功捕獲到逃家超過一星期的艾德,警方委託Tango 82航空機組人員,使用直升機將牠空運回到飼主身邊。從多家外媒拍攝的影片顯示,艾德被安全地包裹在網中,僅頭部露在網外,在落地後被送到一輛動物用拖車上。

Pet zebra escapes and brings Tennessee interstate to a standstill https://t.co/lHPrAF7UUA pic.twitter.com/pL9PTQLrXX — New York Post (@nypost) June 3, 2025

A zebra named Ed has been on the loose in Tennessee for 5+ days, showing up in neighborhoods, highways & Ring cams. It may seem funny—but it's a serious reminder: wild animals are not pets.They belong in the wild.



Read more:https://t.co/YIp7NiejoM



Video:The Associated Press pic.twitter.com/F6KzbN2Lea — Lions Tigers & Bears (@LnsTgersandBrs) June 5, 2025

When a Zebra is running wild in the streets of Tennessee! ???????????????? pic.twitter.com/zu2xA4an9V — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) June 9, 2025

A pet zebra has been on the run for days in Tennessee after "wreaking havoc" on a highway outside of Nashville, officials say. The zebra escaped into a wooded area last weekend, and despite many attempts, it remains on the loose. https://t.co/hAI62G69ml pic.twitter.com/gt2TCloI7I — CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 5, 2025

Escaped ‘pet’ zebra caught in Tennessee after a week on the run! Poor thing was just chasing that Madagascar dream ???? pic.twitter.com/9dcKB3OIUq — Queen Natalie (@TheNorfolkLion) June 8, 2025

