為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    比髮絲還細！英國物理學家打造出「世界最小」小提琴

    英國羅浮堡大學的物理學家近期成功利用奈米技術製造出1把號稱「世界最小的小提琴」，這把小提琴長35微米、寬13微米，甚至比人類頭髮還細。（圖擷取自羅浮堡大學官網）

    英國羅浮堡大學的物理學家近期成功利用奈米技術製造出1把號稱「世界最小的小提琴」，這把小提琴長35微米、寬13微米，甚至比人類頭髮還細。（圖擷取自羅浮堡大學官網）

    2025/06/07 10:31

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國羅浮堡大學的物理學家近期成功利用奈米技術製造出1把號稱「世界最小的小提琴」，這把小提琴長35微米、寬13微米，甚至比人類頭髮還細。

    綜合《BBC》等外媒

    報導，羅浮堡大學物理系主任莫里森教授（Prof. Kelly Morrison）表示，製作小提琴的過程是為測試該校新購入的「奈米光刻系統」性能，這套系統能讓研究人員建構並觀察微觀結構對光、磁與電的反應，「我們在此過程中學到的許多知識，實際上為我們目前正在進行的研究奠定了基礎。」

    這把小提琴是由莫里森、利奧博士（Dr. Naëmi Leo）和研究技術員柯文尼博士（Dr. Arthur Coveney）一起製作，首先將1塊晶片塗上2層凝膠狀物質，接著放入名為「NanoFrazor」的奈米雕刻機中，該機器透過熱掃描探針光刻技術，以加熱的針尖在微觀尺度上進行精密雕刻。

    待圖案完成後，團隊再溶解底層材料，形成小提琴形狀的凹槽並鍍上一層鉑金，最後以丙酮清洗殘留物質後完成整個製程，單次製作1把小提琴約須花費3小時，但研究團隊歷時數月進行技術優化與測試，才成功完成成品。莫里森補充，「這項技術不只令人興奮，更為未來開發新科技帶來無限可能。」

    據悉，這把號稱「世界上最小的小提琴」長35微米、寬13微米，而人類頭髮的直徑一般約為17至180微米。羅浮堡大學指出，這把小提琴只是1張微觀圖像，而非一件可演奏的樂器，尚未被官方認證為世界上最小的小提琴。

    英國羅浮堡大學的物理學家近期成功利用奈米技術製造出1把號稱「世界最小的小提琴」，這把小提琴長35微米、寬13微米，甚至比人類頭髮還細。（圖擷取自羅浮堡大學官網）

    英國羅浮堡大學的物理學家近期成功利用奈米技術製造出1把號稱「世界最小的小提琴」，這把小提琴長35微米、寬13微米，甚至比人類頭髮還細。（圖擷取自羅浮堡大學官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播