比髮絲還細！英國物理學家打造出「世界最小」小提琴

英國羅浮堡大學的物理學家近期成功利用奈米技術製造出1把號稱「世界最小的小提琴」，這把小提琴長35微米、寬13微米，甚至比人類頭髮還細。（圖擷取自羅浮堡大學官網）

2025/06/07 10:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國羅浮堡大學的物理學家近期成功利用奈米技術製造出1把號稱「世界最小的小提琴」，這把小提琴長35微米、寬13微米，甚至比人類頭髮還細。

綜合《BBC》等外媒

報導，羅浮堡大學物理系主任莫里森教授（Prof. Kelly Morrison）表示，製作小提琴的過程是為測試該校新購入的「奈米光刻系統」性能，這套系統能讓研究人員建構並觀察微觀結構對光、磁與電的反應，「我們在此過程中學到的許多知識，實際上為我們目前正在進行的研究奠定了基礎。」

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這把小提琴是由莫里森、利奧博士（Dr. Naëmi Leo）和研究技術員柯文尼博士（Dr. Arthur Coveney）一起製作，首先將1塊晶片塗上2層凝膠狀物質，接著放入名為「NanoFrazor」的奈米雕刻機中，該機器透過熱掃描探針光刻技術，以加熱的針尖在微觀尺度上進行精密雕刻。

待圖案完成後，團隊再溶解底層材料，形成小提琴形狀的凹槽並鍍上一層鉑金，最後以丙酮清洗殘留物質後完成整個製程，單次製作1把小提琴約須花費3小時，但研究團隊歷時數月進行技術優化與測試，才成功完成成品。莫里森補充，「這項技術不只令人興奮，更為未來開發新科技帶來無限可能。」

據悉，這把號稱「世界上最小的小提琴」長35微米、寬13微米，而人類頭髮的直徑一般約為17至180微米。羅浮堡大學指出，這把小提琴只是1張微觀圖像，而非一件可演奏的樂器，尚未被官方認證為世界上最小的小提琴。

英國羅浮堡大學的物理學家近期成功利用奈米技術製造出1把號稱「世界最小的小提琴」，這把小提琴長35微米、寬13微米，甚至比人類頭髮還細。（圖擷取自羅浮堡大學官網）

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