太重！100多公斤海龜被船撞 送到馬匹診所才能檢查...竟「身懷六甲」

美國佛羅里達州5月19日發現1隻雌性紅海龜在岸邊與1艘船擦撞，檢查後發現體內還有海龜蛋。（美聯社）

2025/06/04 12:08

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州5月19日發現1隻雌性紅海龜在岸邊與1艘船擦撞，隨後被送到附近的海龜醫院中進行救治，但由於這隻紅海龜體型龐大，體重高達302磅（約137公斤），導致沒辦法使用該醫院的設備。一波三折後送往紐西蘭威靈頓的1間馬匹診所檢查，最終驚人的發現這隻雌性紅海龜體內居然有海龜蛋，目前計畫盡快讓紅海龜回到野外去產下那些蛋。

據《美聯社》報導，5月19日海洋生態保護團隊InWater Research Group發現一隻名叫Pennywise的雌性紅海龜漂浮在大西洋沿岸，背上的殼還受到鈍器嚴重傷害，便將其抓捕後緊急治療，由於團隊設備不足，決定送至附近的海龜醫院。

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沒想到，這隻紅海龜的體型異常巨大，體重達302磅，無法將其放入海龜醫院的設備檢查，隨後被送往附近一般的醫院檢查，打算進行CT電腦斷層掃描，但還是因為體型龐大，被認為不適合進行手術。最後決定將Pennywise帶往紐西蘭威靈頓的1間馬匹診所，利用那邊專門為馬設計的設備進行檢查。

最後檢驗結果顯示Pennywise的所有神經都完好無損，雖然脊髓周圍的骨骼略受損傷，但病情沒有惡化，等到傷口癒合後便可康復。

同時團隊有了驚人發現，原來這隻雌性紅海龜體內還有海龜蛋，這對瀕臨滅絕的物種來說是重大的事件，目前團隊計畫在Pennywise康復後，盡快讓她回到野外下蛋。

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