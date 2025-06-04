英國百年首見！ 野生罕見蘭花「拖鞋蘭」再度綻放

野生「拖鞋蘭」睽違百年，再度綻放。（法新社）

2025/06/04 09:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕睽違百年，英國自然保育工作者於約克郡荒野發現1株野生「拖鞋蘭」（lady’s-slipper orchid），這種黃杯紫瓣的奇花原被認為早在20世紀初已在當地野外絕跡。如今再現蹤影，不僅振奮保育界，也象徵長年復育工作的重大里程碑。

《法新社》報導，這種色彩鮮明的蘭花，因形似拖鞋而得名，曾於維多利亞時代引發一波採集熱潮，導致其野生族群急劇消失。雖然1930年在英格蘭北部約克郡戴爾斯（Yorkshire Dales）1處偏遠地點曾發現1株殘存個體，但其位置從未公開，並由志工長年日夜守護，以防再遭盜採。

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如今，英國約克郡野生動物信託基金會（Yorkshire Wildlife Trust）宣布，他們在去年夏天於其中1處復育場域中，首次發現新生的野外拖鞋蘭植株。這是自1930年以來，首次確認有新一代植物成功在自然環境中自行發芽、成長。

這項成果是長達數十年的物種復育計畫的結晶。2年前，該信託基金會獲得英格蘭自然署（Natural England）「物種復育計畫」的資金支持，得以積極改善生育地條件，培育大量蘭花苗並進行野外移植。

根據專案負責人里德利（Jono Leadley）表示，這次的發現「令人無比振奮」，並為蘭花未來在英格蘭北部原生棲地重新繁盛帶來希望。他說：「在原生地區目睹拖鞋蘭健康生長，甚至開始自然繁衍，讓我們對未來充滿期待。」

目前計畫所使用的拖鞋蘭，源自英國皇家植物園邱園（Royal Botanic Gardens, Kew）的繁殖努力。自1990年代邱園響應保育呼籲後，少數由私人持有的野生來源蘭花被納入人工培育，開啟了拖鞋蘭在英格蘭的重生之路。

邱園資深研究員費伊（Mike Fay）指出：「拯救英格蘭的拖鞋蘭一直是邱園的旗艦保育項目之一。」他補充說，這是1種壽命極長的植物，「從種子發芽到能開花結籽，往往需要數年甚至10年以上」，這也凸顯了此次成果的珍貴與不易。

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