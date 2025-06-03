AI發展恐讓人類不想生育 專家預言未來全球僅剩1億人

專家示警，人工智慧的發展，恐讓全球在2300年或2380年時，只剩下1億人。（路透）

2025/06/03 21:42

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年，人工智慧（AI）的發展帶來許多便利，但同時也存在著諸多隱患。美國專家示警，以AI的發展速度，將可能在2300年或2380年時，讓全球人口數僅剩1億人，約比英國單一國家的人口數多一些。

綜合外媒報導，著有《人工智慧時代》（Age of Artificial Intelligence）一書的奧克拉荷馬大學教授卡克（Subhash Kak）向《太陽報》指出，人工智慧的發展，極有可能取代人類的所有工作。而這樣的結果將直接導致未來的人們不再願意生育下一代，因為這些孩子出生後即有可能面對失業問題，再加上撫養孩子的成本高昂，這些都是未來人口數不斷遞減的原因。但人們目前還沒有意識到人工智慧帶來的這些問題。

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而現在的人工智慧已經可以作為人們聊天的對象，人類未來將有可能不再需要跟人社交，甚至會出現虛擬伴侶、虛擬寵物等。人類的存在價值將可能被人工智慧吞噬，專家更直言「電腦或機器人永遠不會有意識，但它們將完成我們所做的一切，因為我們生活中所做的大部分事情都可以被取代」。

對此，專家也預測，到2300年或2380年時，全球人口將僅剩1億人，約比目前英國人口數再多一些，而那些現今繁榮的城市，包含紐約、倫敦等地，都將可能變成鬼城。

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