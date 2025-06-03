泰國知名野象闖雜貨店掃貨 狂嗑甜餅雞蛋趕不走

泰國呵叻府一隻野生大象闖進雜貨店大快朵頤。（擷取自ช่างบอล เขาใหญ่/FB）

2025/06/03 11:54

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國呵叻府2日發生一起令人啼笑皆非的「野象搶食」事件，國家公園內一頭知名野生大象「普萊·比昂·萊克」（Plai Biang Lek）悠哉闖入雜貨店，專挑甜餅與雞蛋品嚐，短短10分鐘造成約1000泰銖（約新台幣918元）損失。

綜合泰媒報導，這頭大象常在呵叻府的考艾國家公園（Khao Yai National Park）周邊活動，不時出沒社區，但進入商店大啖商品尚屬首次。事發當日下午3時許，比昂·萊克大搖大擺地闖進一間當地雜貨店，嚇壞正在接待顧客的老闆普洛伊（Ploy），他驚慌逃出後立刻聯繫國家公園的巡護員前來支援。

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然而，這頭野象顯然對甜食情有獨鍾，不理會店主與巡護員的驅趕，反而花了超過10分鐘細細品嚐店內貨品，包括泰國傳統甜味脆餅「南樂」（Nang Led）和數顆雞蛋，之後才滿足離去。

國家公園表示，比昂·萊克過去曾闖入村莊甚至破壞粥攤，但此次進店選食且偏好甜與高蛋白食物的行為相當罕見，與野象過往偏好鹹食的習性大相逕庭。

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大象的突然造訪嚇得雜貨店老闆火速逃跑。（擷取自ช่างบอล เขาใหญ่/FB）

大象擠在店內的畫面引發不少討論。（擷取自ช่างบอล เขาใหญ่/FB）

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