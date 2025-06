泰國知名野象闖雜貨店掃貨 狂嗑甜餅雞蛋趕不走

2025/06/03 11:54

〔即時新聞/綜合報導〕泰國呵叻府2日發生一起令人啼笑皆非的「野象搶食」事件,國家公園內一頭知名野生大象「普萊·比昂·萊克」(Plai Biang Lek)悠哉闖入雜貨店,專挑甜餅與雞蛋品嚐,短短10分鐘造成約1000泰銖(約新台幣918元)損失。

綜合泰媒報導,這頭大象常在呵叻府的考艾國家公園(Khao Yai National Park)周邊活動,不時出沒社區,但進入商店大啖商品尚屬首次。事發當日下午3時許,比昂·萊克大搖大擺地闖進一間當地雜貨店,嚇壞正在接待顧客的老闆普洛伊(Ploy),他驚慌逃出後立刻聯繫國家公園的巡護員前來支援。

然而,這頭野象顯然對甜食情有獨鍾,不理會店主與巡護員的驅趕,反而花了超過10分鐘細細品嚐店內貨品,包括泰國傳統甜味脆餅「南樂」(Nang Led)和數顆雞蛋,之後才滿足離去。

國家公園表示,比昂·萊克過去曾闖入村莊甚至破壞粥攤,但此次進店選食且偏好甜與高蛋白食物的行為相當罕見,與野象過往偏好鹹食的習性大相逕庭。

