「幽靈羚羊」現身！全球首張烏彭巴驢羚活體照曝光 恐剩不到百隻

科學家首次公開發表的極度瀕危烏彭巴驢羚（Upemba lechwe）活體照片。最新調查顯示其野生數量恐不足百隻，已瀕臨滅絕。（圖：烏彭巴國家公園/Upemba National Park）

2025/06/03 09:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家首次公開發表了極度瀕危物種「烏彭巴驢羚」（Upemba lechwe, 學名 Kobus anselli）的清晰活體照片。這種極其罕見的羚羊目前僅存於非洲剛果民主共和國南部，一項最新調查更顯示其已瀕臨滅絕，野生數量可能已銳減至不足百隻。

這張珍貴的照片是在對卡馬隆多窪地（Kamalondo Depression）進行空中調查時拍攝的，該窪地是烏彭巴驢羚在全球已知的唯一棲息地。研究主要作者、烏彭巴國家公園（Upemba National Park）研究與生物監測部門的韋伯（Manuel Weber）向《衛報》描述：「一個個體停頓了幾秒鐘，時間剛好夠我按下快門，然後牠就像我們看到的其他個體一樣迅速跑開了。」

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韋伯團隊拍攝到的這張照片，被認為是自2005年該物種首次被科學描述以來，第一張公開發表的活體成員影像記錄。在此之前，用於描述該物種的博物館標本，其實早在1920年代和1940年代就已被採集。

此次由韋伯及其同事進行的物種調查，也是五十多年來的首次，其結果對烏彭巴驢羚的未來而言並不樂觀。韋伯在一份聲明中指出：「這是一個處於滅絕邊緣的物種。」儘管國際自然保護聯盟（IUCN）目前估計尚有約600至1000隻成熟的烏彭巴驢羚，但本次空中調查僅記錄到10隻個體。基於此數據，研究作者們推斷，該地區剩餘的烏彭巴驢羚數量實際可能已少於100隻。

「該物種面臨迫在眉睫的滅絕危機，」研究作者們在報告中寫道，其主要原因正是猖獗的盜獵活動。

歷史資料顯示，1970年代初期，當地驢羚曾達數萬隻。但1980年代起，因保護鬆懈，盜獵肉類的行為猖獗，導致族群數量迅速崩潰。

為阻止物種滅絕，韋伯團隊疾呼立即恢復並加強保護措施。他強調：「牠們能存活至今已是奇蹟，若無緊急保護必將消失。」研究者期望此照片能喚起公眾對其困境的關注，促使迅速保育行動。

韋伯補充：「願此影像成為集結力量的號角，因這或許是拯救此物種的唯一機會。」該研究發表於《非洲生態學雜誌》（African Journal of Ecology）。

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