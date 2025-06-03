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    照片曝光！他點餐要客製化「半份炒飯」 成品端上桌笑翻百萬人

    「半份炒飯」成品端上桌，笑翻百萬人。（圖擷取自@TabearukiGurume 社群平台「X」）

    「半份炒飯」成品端上桌，笑翻百萬人。（圖擷取自@TabearukiGurume 社群平台「X」）

    2025/06/03 00:26

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有些民眾外出用餐，會向店家提出餐點「客製化」的請求，倘若內容不會太過刁難，一些店家會願意協助製作。日本一名網友分享，他近期到一家餐廳用餐，並請店員製作「半份炒飯」，以便自己搭配拉麵享用，未料最後店員端出來的餐點，居然完美符合「半份炒飯」的字義，讓他當場哭笑不得。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「コスパ最強グルメ」的日本網友，昨（1）日分享他外出吃晚餐時遇到的趣事。原PO透露，他當天想吃拉麵與炒飯，但又不想吃完整的1人份炒飯，於是詢問店員能否製作成半份，對方則回應說沒問題，然而等到這份餐點被端上桌後，他目睹黑盤中竟著同時裝著「半份白飯」與「半份炒飯」。

    畫面曝光後，吸引逾700多萬人次瀏覽，許多被笑翻的網友紛紛留言說，「兩津也吃過」、「太合邪惡了」、「可以再加點餃子」、「月底的省錢吃法」、「好奇價格麼計算」、「感覺是雙方理解的詞意不同」。另有一些眼尖網友注意，不少日本網友會向店家提出類似請求，再將獲得得餐點PO上網，好奇是否是一種特殊的流行。

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