8公分鐵釘刺腦！ 印度男童10小時搶救奇蹟生還
男童頭部遭鐵釘刺入，歷經10小時的精密手術才保住一命。（圖擷自X.com）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦近日發生一起驚悚意外。一名年僅7歲的男童在遊戲中不慎跌倒，頭部撞上一根突出的鐵釘，導致整根長達8公分的鐵釘插入頭骨並刺進腦部。經歷一場高風險、長達10小時的手術後，男童奇蹟生還，目前已脫離險境。
根據《Ｍirror》報導，事件發生於5月15日，地點在北方邦的巴拉姆布爾區（Balrampur）。男童跌倒時頭部不巧撞上牆面突出的鐵釘，導致異物深深穿入顱骨，驚慌失措的家屬立即將他送至當地醫院。由於病情急劇惡化，男童後來被轉送至首府勒克瑙（Lucknow）的金喬治醫科大學（King George's Medical University）創傷中心。
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創傷外科主任蒂瓦里醫師（Sandip Tiwari）表示，經MRI與CT掃描發現，鐵釘尖端已插入腦組織，並且距離關鍵血管僅差毫釐，稍有偏差便可能致命，「能避開血管簡直是個奇蹟」。
面對極度危險的狀況，醫療團隊決定進行結合顯微手術與神經導航技術的高難度手術。手術歷時10小時，過程中醫師必須在極其狹窄且敏感的腦區操作，稍有差池即可能造成永久性傷害，甚至危及性命。所幸在團隊通力合作下，成功將鐵釘完整取出。目前男童在加護病房觀察，醫師表示其生命跡象穩定，無明顯神經損傷，接下來將進行進一步復原治療。
A seven-year-old boy in the Nawazpur district of Balrampur, India, has had a more than three-inch （8cm） nail miraculously removed from his brain after he accidentally fell on it while playing on May 15.— True Crime Updates （@TrueCrimeUpdat） June 1, 2025
The young boy fell on an exposed nail, which entered his neck. After scans… pic.twitter.com/NXXAy19X80