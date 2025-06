8公分鐵釘刺腦！ 印度男童10小時搶救奇蹟生還

2025/06/02 21:58

〔即時新聞/綜合報導〕印度北方邦近日發生一起驚悚意外。一名年僅7歲的男童在遊戲中不慎跌倒,頭部撞上一根突出的鐵釘,導致整根長達8公分的鐵釘插入頭骨並刺進腦部。經歷一場高風險、長達10小時的手術後,男童奇蹟生還,目前已脫離險境。

根據《Mirror》報導,事件發生於5月15日,地點在北方邦的巴拉姆布爾區(Balrampur)。男童跌倒時頭部不巧撞上牆面突出的鐵釘,導致異物深深穿入顱骨,驚慌失措的家屬立即將他送至當地醫院。由於病情急劇惡化,男童後來被轉送至首府勒克瑙(Lucknow)的金喬治醫科大學(King George's Medical University)創傷中心。

創傷外科主任蒂瓦里醫師(Sandip Tiwari)表示,經MRI與CT掃描發現,鐵釘尖端已插入腦組織,並且距離關鍵血管僅差毫釐,稍有偏差便可能致命,「能避開血管簡直是個奇蹟」。

面對極度危險的狀況,醫療團隊決定進行結合顯微手術與神經導航技術的高難度手術。手術歷時10小時,過程中醫師必須在極其狹窄且敏感的腦區操作,稍有差池即可能造成永久性傷害,甚至危及性命。所幸在團隊通力合作下,成功將鐵釘完整取出。目前男童在加護病房觀察,醫師表示其生命跡象穩定,無明顯神經損傷,接下來將進行進一步復原治療。

