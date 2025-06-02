7100年前女骨藏「幽靈基因」 破解藏族神秘起源

考古學家在中國雲南省興義遺址發現的早期新石器時代女性骸骨（名為「Xingyi_EN」）。對其DNA分析揭示了一種前所未知的「幽靈」基因譜系，為研究藏族起源提供了重要線索。（圖：中國雲南省文物考古研究所）

2025/06/02 09:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在中國發現一具距今約7100年的女性骸骨，揭露了一種前所未知的「幽靈」基因譜系，為破解藏族（Tibetan）起源提供重要線索。這項研究於5月29 日刊登於《科學》（Science）期刊，首度證實先前僅透過統計推測的古老族群確曾存在。

據《LiveScience》網站報導，研究由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所古生物學家付巧妹（Qiaomei Fu）領銜，分析了中國西南地區127具人類遺骸的基因組，樣本多來自族群與語言多樣性的雲南省，年代介於1400年至7150年前。

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研究指出，這些古人類可能有助解答東亞與東南亞史前族群的未解之謎，尤其涉及青藏高原居民的起源。先前研究已發現，藏族擁有北方東亞血統，同時含有來源不明的「幽靈」基因，長期令學界困惑。

此次最早的樣本來自雲南中部興義（Xingyi）考古遺址，是一具早期新石器時代的女性骸骨，編號為「Xingyi_EN」，碳定年顯示其生活於約7100年前，飲食結構分析顯示她可能為狩獵採集者。她的墓葬位於其他遺骸下方，未見隨葬品。

基因分析結果出人意表：她與現代東亞或南亞族群的基因差異顯著，反而與一支已與其他人群分化至少4萬年前的古老亞洲族群關聯密切。這支古老族群的基因，正是現代藏族體內「幽靈」成分的來源。研究團隊將其命名為「亞洲興義基底譜系」（Basal Asian Xingyi lineage）。

「幽靈族群」（ghost population）指的是未曾有實體遺骸發現，但可從古代與現代DNA統計中推論存在的族群。研究顯示，「Xingyi_EN」的基因不屬於已知的尼安德塔人（Neanderthals）或丹尼索瓦人（Denisovans），儘管後兩者也曾向現代人類貢獻部分基因。

付巧妹表示，該基底譜系曾長期與其他人類族群隔離，幾乎沒有基因混合（admixture），這種孤立狀態讓其基因得以保存。但在某個時期，Xingyi_EN的後代與東亞族群發生基因交流，混合後的族群持續存在，最終其基因傳入部分現代藏族人中。

不過研究人員也提醒，由於目前證據僅來自單一個體，相關結論仍須保守看待。未來仍需更多樣本與研究，才能釐清「Xingyi_EN」與藏族幽靈基因之間的實際關聯。

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