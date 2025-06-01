不想上班？ 日本無尾熊 「超厭世臉」笑翻一票人

近期一名日本網友分享，看到其中一隻無尾熊在上班期間，露出一幅像是厭世的眼神，在樹上偷偷打瞌睡。（圖擷取自@tsuzukiani 社群平台「X」，本報合成）

2025/06/01 22:06

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在日本東京日野市的「多摩動物公園」，飼養許多來自澳洲、長相非常可愛的無尾熊，吸引許多民眾朝聖。近期一名日本網友分享，看到園內一隻無尾熊在上班期間，疑似為了在樹上偷偷打瞌睡，露出一臉厭世神情，逗趣畫面曝光後，也笑翻一票網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「都築英哲」的日本網友，上月29日發文分享2張照片，為他日前參觀多摩動物公園期間，偶然拍到園區無尾熊露出神情。從照片顯示，無尾熊「Kirara」（きらら）攀爬在樹枝上，臉上露出不耐煩的厭世神情，原PO推測Kirara可能是想在上班時打瞌睡，才會露出如此模樣。

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照片曝光後，吸引近100萬人次瀏覽，網友們紛紛笑說，「太可愛了！」、「好像尚雷諾」、「這是工讀生吧？」、「又多了一個表情包」、「這是上班時的人類」、「睜著眼睛睡覺的類型」、「根本是在看股市的老人」、「連假結束後，準備上班上學的人類.jpg」、「當年端午連假還要上班，客人問你怎麼端午連假沒出去玩的時候」。

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