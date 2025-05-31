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    男靈魂出竅目睹自己死亡！45分鐘後竟神奇復活

    托曼說他死後靈魂出竅，旁觀自己被裝上屍袋的過程，看起來是一部怪異的電影。（擷取自Tiktok @after.life.echoes）

    托曼說他死後靈魂出竅，旁觀自己被裝上屍袋的過程，看起來是一部怪異的電影。（擷取自Tiktok @after.life.echoes）

    2025/05/31 22:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國男子托曼（Vincent Tolman）在社群媒體上發布影片講述他死後「靈魂出竅」，但最後復活的「故事」，近期被媒體陸續報導。他稱曾因誤服有毒藥物而昏死，但莫名看到一道光後奇蹟重返人間，整段過程長達45分鐘之久。

    根據TikTok帳號@after.life.echoes發布影片，托曼指出，他曾是業餘健美選手，某次誤服有毒藥物後，感到不適在餐廳公共廁所嘔吐，但不慎吸入嘔吐物而暈死。

    托曼指出，他暈倒後，不知何故感覺自己身在電影院，坐在非常舒適座椅上；而眼前正在放映的電影正是他倒在廁所地板的畫面，但奇怪的是，他不覺得那個人就是自己。

    托曼說，他的屍體後來被搬運到救護車上，前往醫院途中，他在急救人員身上看到一道光芒，又莫名聽到一個聲音重複說「這個人還沒死」；急救人員也聽到這句話，才拉開屍袋拉鍊再次搶救。他這時才意識到，這片段就是自己死而復生的過程。

    @after.life.echoes Near Death Experience Part 1 #nde #heaven #lifeafterdeath #fyp #life ♬ Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship

    男子托曼講述他死後「靈魂出竅」，但最後復活的故事，近期被媒體陸續報導。示意圖，與本文無關。（歐新社檔案照）

    男子托曼講述他死後「靈魂出竅」，但最後復活的故事，近期被媒體陸續報導。示意圖，與本文無關。（歐新社檔案照）

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