日本國寶「木乃伊龍」真相大白 科學家解密：是少了前腳的貂

圖為被誤認為「龍」的日本貂木乃伊遺骸，頭骨與身體骨骼清晰可見，研究人員藉此判斷其真實物種。（圖：正倉院 Shosoin Treasure House via Pen News）

2025/05/28 17:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本奈良正倉院珍藏一具流傳數百年的「木乃伊龍」遺骸，長久以來披著神祕面紗，近日經科學家鑑定終於真相大白。研究指出，這具所謂的「龍骨」，實為生活於11到12世紀的雌性日本貂（Japanese marten），前肢缺失，形態特殊，引發了長達6世紀的「龍」之奇想。此一發現不僅解開歷史謎團，也再次凸顯了科學鑑定的重要性。

福斯新聞網（Fox News）報導，這具傳奇骨骸的記載，最早可追溯到15世紀。當時的室町幕府第六代將軍足利義教，於1429年到奈良東大寺參訪。據傳，就在足利義教從寺中珍藏的著名香木「蘭奢待」（Ranjatai）取下一小塊之際，寺中一名僧人聲稱目擊「形如小龍之物」曝曬於日光之下。足利義教隨後將此奇特骨骸帶回保存，最終輾轉入藏正倉院。

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圍繞這具「龍骸」的傳說不僅於此，更增添了幾分神祕色彩的是，當地盛傳每當存放骨骸的庫房被開啟時，就會天降大雨。巧合的是，當代研究團隊在進行調查、從東京前往奈良的途中，也確實遭遇了滂沱大雨。

然而，現代科學提供了不同的解答。研究人員運用X光技術與放射性碳定年法分析，確認這具骨骸屬於一隻雌性日本貂。日本貂是鼬科哺乳動物，原生於日本中南部地區。報告中特別指出：「骨骸上可清晰見到兩顆前臼齒，此為貂屬（Martes genus）物種的明確特徵。」

科學家推斷，這隻日本貂約生存於11到12世紀，當時東大寺可能正在大規模整修，牠或許因此誤入建築內受困死亡，在乾燥環境下自然形成木乃伊。前肢的缺失讓遺骸外觀更易被古人與神話中的龍形生物聯想在一起。

正倉院保存科學家鶴真理對《Pen News》說，基於年代鑑定，她高度肯定這具木乃伊即為室町時代文獻記錄的「日曬龍形物」。此事彰顯了正倉院不僅珍藏精美藝術品，更致力於保存庫房內每一件具有歷史意義的物品，無論其最初如何被看待。

報導指出，從被誤認為神龍遺骨到證實為千年貂骸，此案例不僅反映了古人對未知事物豐富的想像力，也再次彰顯現代科學方法在探究歷史真相、釐清長年迷霧上的獨特價值。

傳說中由15世紀幕府將軍足利義教（右圖）於1429年發現的「龍」遺骸（左圖）。（圖：正倉院 Shosoin Treasure House via Pen News）

X光影像顯示了這具日本貂木乃伊的骨骼結構；其前肢的缺失是導致它被長期誤認為「龍」的主要原因。（圖：正倉院 Shosoin Treasure House via Pen News）

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