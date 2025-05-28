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    不是電影！菲律賓女子爬出路邊排水孔狂逃 畫面震驚全網

    菲律賓馬尼拉街頭驚見一名女子從下水道孔爬出。（本報合成，擷取自@iammrthirty/IG）

    菲律賓馬尼拉街頭驚見一名女子從下水道孔爬出。（本報合成，擷取自@iammrthirty/IG）

    2025/05/28 18:29

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓馬尼拉近日出現驚悚一幕，一名女子竟從馬卡蒂（Makati）市街頭的下水道排水孔爬出，畫面彷彿恐怖電影般詭異，被路過攝影師拍下後迅速在社群平台上瘋傳，引發關注。

    該名攝影師威廉（William Roberts）經常透過相機記錄菲律賓街頭日常，26日他透過Instagram帳號「@iammrthirty」分享，當天下午結束健身後，一如往常手持相機散步回家，途經馬卡蒂市黎牙實比村（Legazpi Village）魯菲諾街（Rufino St.）與阿德倫塔多街（Adelentado St.）路口時，驚見一顆人頭突然從下水道的路邊排水孔探出，隨後一名女子爬出排水孔，令他當場愣住，但仍不忘把握機會拍下這罕見一幕。

    就在女子爬出來之際，一名身穿制服的男子正在等紅燈，見狀立刻大聲斥責她。不料女子不但沒理會，還直接衝向攝影師，最終越過他並加速逃跑。詭異場面讓現場路人、機車騎士及交通執法人員全都目瞪口呆。

    事件發生後隔日，威廉再次前往現場，發現馬卡蒂市政府已派員用水泥封住該下水道排水孔。據《philnews》報導 ，當地警方與特別調查小組已展開追查，並進入下水道搜索，在裡頭發現布料與金屬碎片，懷疑該女子長期棲身其中，疑似為一名街友。

    警方指出，已聯絡地方社福單位協助調查與提供協助，目前該女子仍下落不明。當局強調，為保障公共安全，將持續巡查地下通道，並加強街頭遊民的關懷與安置工作。

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