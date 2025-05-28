深海巨口怪！鵜鶘鰻「蛇身鵜鶘嘴」一張口吞掉龐大獵物

鵜鶘鰻（又名吞噬鰻）張開其洞穴般巨大囊狀嘴巴的瞬間，其下顎約佔體長的四分之一，展現了這種深海魚類如何能吞食比自身體型更大的獵物。（圖取自維基百科）

2025/05/28 15:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕在深海「午夜區」的墨色漆黑中，鵜鶘鰻（Pelican eel，學名：Eurypharynx pelecanoides）正擺動著牠細長如鞭的尾巴與蛇般的修長身軀。初見其纖細體態，很難想像它能吞下大型獵物，直到這尾鰻魚如雨傘般展開下顎，張開其洞穴般巨大的囊状嘴巴，一切想像都將被顛覆。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，如同其鳥類同名夥伴鵜鶘一般，這種鰻魚的下顎下方有一個彈性囊袋，當下顎大張時會迅速膨脹，將任何不幸游近其頭部的生物一口吞沒。憑藉可擴張的喉嚨與胃袋，鵜鶘鰻能捕食比自身體型更大的動物，將獵物整個吞下，同時透過牙齒與鰓過濾掉滿口的海水。

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鵜鶘鰻，又名吞噬鰻（gulper eel），體長約1公尺，擁有能吸收幾乎所有光線的深黑色皮膚，使其在幽暗深海中幾乎隱形。牠們棲息於全球熱帶與溫帶深海，深度約在500至3000公尺之間，以甲殼類動物、魚類、魷魚及其他海洋無脊椎動物為食。

鵜鶘鰻具鉸鏈結構的下顎約佔其體長的四分之一。儘管嘴巴碩大無朋，牠的眼睛卻很小，牙齒也十分細微。此外，牠缺乏魚類用於調節浮力的魚鱗和魚膘，胸鰭也退化到幾乎看不見。

這些特徵使得鵜鶘鰻並非出色的游泳健將或主動狩獵者。然而，牠那張大嘴使其成為一個出色的機會主義掠食者。其尾部末端有一個發光器（photophore），能在漆黑海水中發出粉紅色或鮮紅色的光芒，據信能像釣魚誘餌般吸引獵物靠近牠巨大的陷阱之口。

鵜鶘鰻的彈性胃袋能顯著伸展，以容納豐盛的一餐。2023年，科學家在哥斯大黎加附近海域使用遙控潛水器（ROV）探勘時，便目擊到一條剛進食完畢的鵜鶘鰻。當牠游離攝影機時，其腹部明顯且戲劇性地鼓脹。研究人員報告指出，其體型暗示牠最近的美食是一隻魷魚。

當雄性鵜鶘鰻達到性成熟階段時，牠們的下顎會變弱，牙齒也會脫落，但嗅覺器官則會變大，提升其嗅覺能力，這可能有助於牠們尋找配偶。然而，如同許多深海生物一樣，關於此物種在野外的生活習性與行為，仍有許多未知等待科學家探索。

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