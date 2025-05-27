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    騷擾畫面曝光！日本公司社長「狂吸毛員工」 爆笑舉措竄紅

    日本寵物食品公司「CoCo美食家」的社長，公然「狂吸」員工們的毛小孩。（圖擷取自@CoCoGourmet_dog 社群平台「X」，本報合成）

    日本寵物食品公司「CoCo美食家」的社長，公然「狂吸」員工們的毛小孩。（圖擷取自@CoCoGourmet_dog 社群平台「X」，本報合成）

    2025/05/27 23:04

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年來許多公司行號開放有養寵物的員工，可帶自家寶貝一起到公司，以便員工就近照顧。然而，日本一間寵物食品公司的社長，卻公然在上班時間「狂吸」員工們的毛小孩，騷擾畫面曝光後，立即在網上爆紅，不少網友打趣說，根本是另類的「職權騷擾」。

    據了解，位在日本東京的「CoCo美食家」（ココグルメ），是一間以銷售手作狗糧聞名的寵物食品公司，同時允許員工可以帶自家寵物犬上班，也時常在官方社群平台「X」（前Twitter）帳號分享各種趣味照。其中，公司社長岩橋洸太直接跪在地上，花式狂吸每一隻員工帶來的寵物犬，甚至忘我到無視一旁正在開會的業務部員工。

    照片曝光後，吸引逾500多萬人次朝聖，眾人紛紛笑說，「快樂職場」、「吉度無奈」、「還請人嗎？」、「職權騷擾無誤」、「社長請你放尊重點」、「公然吸狗可不得，我來」、「吉娃娃感覺都要開咬了」「狗：這個公司沒有我不行」、「撫慰犬都快變成負能量犬了」、「社長︰明天...把你家寶貝帶過來吧...我不會虧待你的」。

    騷擾畫面在網上爆紅，網友打趣說根本是另類「職權騷擾」。（圖擷取自@CoCoGourmet_dog 社群平台「X」）

    騷擾畫面在網上爆紅，網友打趣說根本是另類「職權騷擾」。（圖擷取自@CoCoGourmet_dog 社群平台「X」）

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