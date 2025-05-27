為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    小熊維尼玩偶在野外多久被分解？他曝「5年後現狀」震撼千萬人

    日本一名網友分享，5年前他將一隻小熊維尼玩偶放到原始森林中，觀察它在自然環境中的腐朽過程，日前他分享玩偶的現狀，對比畫面立即在網上掀起轟動。。（圖擷取自@Heso_tanamachi 社群平台「X」，本報合成）

    日本一名網友分享，5年前他將一隻小熊維尼玩偶放到原始森林中，觀察它在自然環境中的腐朽過程，日前他分享玩偶的現狀，對比畫面立即在網上掀起轟動。。（圖擷取自@Heso_tanamachi 社群平台「X」，本報合成）

    2025/05/27 19:04

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，人類不斷製作出各式各樣的物品，來滿足自己的需求，但也因此製造許多有害、難以被自然分解垃圾，對生態環境造成破壞。日本一名網友分享，5年前他將一隻小熊維尼玩偶放到原始森林中，觀察它在自然環境中的腐朽過程，日前他分享玩偶的現狀，實驗畫面立即在網上掀起轟動。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「へそ」的日本網友，今（27）日上午發文分享自己正在進行的一項實驗。根據原PO描述，實驗地點在自己名下一處未開發、充滿野生草木的私有地內，至於實驗內容，則是將一隻巨大的小熊維尼坐姿玩偶，放置在事前規劃好的森林區域中，並開始觀察它長期待在野外後，被吹日曬雨淋的腐朽過程。

    原PO透露，這個實驗是從5年前開始進行，他日前前往實驗現場拍下玩偶近況，只見原本十分乾淨又色彩鮮亮的玩偶，因為長時間暴露在極為潮濕的森林中，導致玩偶絨毛與衣物明顯褪色，甚至布滿苔蘚，體內的填充物也越發扁塌，不過仍能看出它外形是一隻小熊維尼。原PO表示，接下來他預計10年後，再向大家報告這隻玩偶的腐朽狀況。

    實驗圖文發布不到一天，就吸引逾1900多萬次瀏覽，眾人紛紛表示，「整體變化不大反而讓人害怕」、「生物無法分解的化學纖維真耐用」、「這完美展現非法傾倒的人造物品，會對自然環境帶來多可怕的破壞」，也有網友打趣，「是萬年主習呢」、「近平不喜歡這種辱華實驗」、「再過幾十年，維尼就可以扛200斤麥子，十里山路不換肩」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播