小熊維尼玩偶在野外多久被分解？他曝「5年後現狀」震撼千萬人

日本一名網友分享，5年前他將一隻小熊維尼玩偶放到原始森林中，觀察它在自然環境中的腐朽過程，日前他分享玩偶的現狀，對比畫面立即在網上掀起轟動。。（圖擷取自@Heso_tanamachi 社群平台「X」，本報合成）

2025/05/27 19:04

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，人類不斷製作出各式各樣的物品，來滿足自己的需求，但也因此製造許多有害、難以被自然分解垃圾，對生態環境造成破壞。日本一名網友分享，5年前他將一隻小熊維尼玩偶放到原始森林中，觀察它在自然環境中的腐朽過程，日前他分享玩偶的現狀，實驗畫面立即在網上掀起轟動。

社群平台「X」（前Twitter）名為「へそ」的日本網友，今（27）日上午發文分享自己正在進行的一項實驗。根據原PO描述，實驗地點在自己名下一處未開發、充滿野生草木的私有地內，至於實驗內容，則是將一隻巨大的小熊維尼坐姿玩偶，放置在事前規劃好的森林區域中，並開始觀察它長期待在野外後，被吹日曬雨淋的腐朽過程。

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原PO透露，這個實驗是從5年前開始進行，他日前前往實驗現場拍下玩偶近況，只見原本十分乾淨又色彩鮮亮的玩偶，因為長時間暴露在極為潮濕的森林中，導致玩偶絨毛與衣物明顯褪色，甚至布滿苔蘚，體內的填充物也越發扁塌，不過仍能看出它外形是一隻小熊維尼。原PO表示，接下來他預計10年後，再向大家報告這隻玩偶的腐朽狀況。

實驗圖文發布不到一天，就吸引逾1900多萬次瀏覽，眾人紛紛表示，「整體變化不大反而讓人害怕」、「生物無法分解的化學纖維真耐用」、「這完美展現非法傾倒的人造物品，會對自然環境帶來多可怕的破壞」，也有網友打趣，「是萬年主習呢」、「近平不喜歡這種辱華實驗」、「再過幾十年，維尼就可以扛200斤麥子，十里山路不換肩」。

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