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    新都市傳說「居然人」vs「竟然人」爆紅！全網實測震驚：超準

    關於打字習慣使用「竟然」還是「居然」的都市傳說近日在社群爆紅，示意圖。（美聯社）

    關於打字習慣使用「竟然」還是「居然」的都市傳說近日在社群爆紅，示意圖。（美聯社）

    2025/05/27 15:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕社群平台「Threads」近日一則有趣的都市傳說瞬間爆紅，平常打字習慣用「居然」的人只會使用「居然」，用「竟然」的人則只會打「竟然」。許多網友實測搜尋自己的對話紀錄，驚喜直呼「太準了吧！我真的沒用過另一個詞」。

    根據教育部《國語辭典簡編本》，「居然」與「竟然」皆表示出乎意料的語氣，意義幾乎相同，兩者互為同義詞。但這起由 Threads 用戶帶起的話題，卻讓眾多網友開始搜尋自己的對話記錄進行驗證。

    一名網友在Threads分享，她看到朋友貼出這則都市傳說，稱會用「竟然」的人只會打「竟然」，而用「居然」的人只會打「居然」。她便搜尋LINE聊天紀錄，一搜「居然」二字，居然發現自己是「居然人」，朋友則是「竟然人」。

    這項都市傳說立刻引發網友共鳴，相關話題瀏覽人次已突破百萬。不少人紛紛曬出搜尋紀錄結果，興奮表示，「超好笑這什麼都市傳說，我才知道我是居然人，男友是竟然人」、「我觀察到一個有趣的現象！使用居然的I人比較多，使用竟然的E人比較多！」，還有人笑說「MBTI就此多一個分類，我是INFP居」。不過，也有人跳出來表示自己兩者都會用，「這樣算一種竟居的巨人嗎？」

    「竟然」與「居然」互為相似詞，彼此都有出乎意料的意思。（擷取自教育部《國語辭典簡編本》）

    「竟然」與「居然」互為相似詞，彼此都有出乎意料的意思。（擷取自教育部《國語辭典簡編本》）

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