美國路州驚魂！斷尾巨鱷慢踱公路 民眾驚呼：以為是法鬥

美國路易斯安那州民眾拍下這隻斷尾短吻鱷（圖中）橫越公路的罕見畫面。（圖：Ashlyn Bartholomew via Storyful）

2025/05/26 14:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國路易斯安那州南部上週出現一隻「無尾鱷魚」在公路上緩慢爬行，令路過民眾瞠目結舌，一度誤以為是隻大型犬。這奇特景象迅速在網路瘋傳，引發熱議。專家表示，儘管失去尾巴對鱷魚行動造成影響，但牠們強大的自癒能力或能助其存活。

科學網站《IFLScience》報導，當地居民艾許琳·巴多羅買（Ashlyn Bartholomew）5月20日傍晚，於普拉克明郡（Plaquemines Parish）載著孩子從棒球練習場返家途中，驚見這隻無尾龐然大物橫越公路。她最初以為是隻迷路的法國鬥牛犬，趨近細看才發現竟是隻失去尾巴的短吻鱷。巴多羅買隨即在臉書發文警告：「大家小心，有半截鱷魚在路上走！」

請繼續往下閱讀...

這則貼文迅速爆紅，留言區充滿震驚與戲謔，網友紛紛表示：「太扯了」、「這是啥鬼？」「小可愛出現啦」。不少人也對這隻鱷魚的健康狀況表示擔憂。

紐奧良奧杜邦動物園（Audubon Zoo）爬蟲類專家曼迪克（Robert Mendyk）解釋，這隻鱷魚可能因船隻螺旋槳劃過，或更常見的是與體型更大的同類爭鬥而斷尾。他指出，短吻鱷具有領域性，常為爭奪配偶而打鬥，過程中失去肢體並不罕見。曼迪克強調：「傷口會自行封閉並癒合，牠們擁有極佳的自癒和再生能力。」因此斷尾對這些強悍生物而言，未必是致命傷。

科學家在2020年發現，短吻鱷是已知能重新長出失去肢體的最大型動物，儘管並非每次都能成功再生，如此例傷口已癒合成短殘肢。先前研究已知許多爬蟲類如變色龍或壁虎能斷尾再生，但新生的附肢通常不如原有結構完整。

曼迪克分析，失去尾巴可能會讓這隻鱷魚在水中游泳變得困難，進而影響其水下獵食能力。不過他仍樂觀相信，這隻受傷的鱷魚已經設法適應了這種逆境。他推測：「牠或許已轉而在河岸邊進行捕獵。無論如何，牠看來活下來了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法