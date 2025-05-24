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    裡面真的是「工讀生」！動保人員穿上熊熊服照顧幼熊

    美國動保人員穿上熊隻服裝、帶著玩偶熊（紅圈處），進入場地照顧小黑熊（黃圈處）。（圖擷自San Diego Humane Society網站）

    美國動保人員穿上熊隻服裝、帶著玩偶熊（紅圈處），進入場地照顧小黑熊（黃圈處）。（圖擷自San Diego Humane Society網站）

    2025/05/24 16:37

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕每當有熊隻行為和人類相似時，網友都會笑稱叫裡面的工讀生出來，沒想到美國加州的動保人員，近來在照顧小黑熊時真的穿上了熊隻服裝，避免牠過度親近人類影響到未來的野放。

    《NBC》報導，這隻2個月大的幼熊，是在4月12日被洛斯帕德里斯國家森林的露營者發現，當時牠體重過輕且相當虛弱，當局曾試圖讓小熊和母熊團聚但宣告失敗，於4月14日轉移給聖地牙哥人道協會（San Diego Humane Society）的拉莫納野生動物中心（Ramona Wildlife Center）照顧。

    中心營運經理韋爾奇（Autumn Welch）透露，小熊被送來時可能已經好幾天沒有進食了，狀況相當危急，所幸經過細心照料之後變得很活潑，體重也在逐漸增加。

    為了讓小熊保持野性、避免受到人類的太多影響，動保團隊餵養牠時會穿上熊隻服裝，並且拿出熊熊玩偶和牠作伴，預計1年左右就會視情況進行野放，讓牠重返山林。

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