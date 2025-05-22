日本水族館完美展示「小魚逆流而上」 台灣網友笑了：蔣公監製？

日本兵庫縣姬路市水族館有個特殊設計的透明水槽，參觀者可清楚看到小魚如何在湍急的水流中「逆流而上」。（擷取自@T98ver2 社群平台「X」）

2025/05/22 22:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本社群平台最近瘋傳一段影片，兵庫縣姬路市水族館有特殊設計的透明水槽，參觀民眾可清楚看到小魚是如何在湍急水流「逆流而上」。影片吸引近1000萬人次觀賞，網友們驚嘆不已，紛紛讚嘆設計者根本是天才！

社群平台「X」（前Twitter）名為「T-98」的日本網友16日分享一段11秒影片，是他去姬路市水族館參觀時拍的，水槽前的解說牌指出，水槽一部分區域的水位每半小時下降，可看到小魚為了去另一處水域，沿著湍急的小瀑布「跳躍」逆流而上。

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影片引發瘋傳，網友紛紛留言說，「我可以一直看著牠們跳躍」、「想出這種展覽方式的人，根本就是天才！」、「魚兒居然還能這樣飛起來！太神奇了！好可愛！」、「它重現了魚類的自然習性，對參觀遊客來說不但具有教育意義，還能提供極大的娛樂性，也許還會引起研究魚類行為的動機」。

這段影片不僅在日本掀起討論，台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主李仁毅日前轉發，也吸引大批台灣網友關注，除了討論自然環境施工問題，還有不少人調皮吐槽，「蔣公監製」、「蔣公逆流示範區」、「鮭魚看蔣公逆流而上」、「蔣公：是不是在吐槽我們家万ㄢ」、「各位小夥伴來瞧瞧當年蔣公都看了些什麼」。

而姬路市水族館接受日媒採訪指出，「網紅」水槽刻意模擬野外河流設計，水位升高時，魚兒可以自由游到水槽內任一處；一旦水位發生變化，限制水流路徑，魚兒就只能展現習性，在逆流中拼命跳越過台階。另外，水槽內飼養包含香魚、平頜鱲（ㄍㄜˊㄌㄚˋ，オイカワ、Oikawa，別稱追河、追川、日本溪哥、溪哥仔、寬鰭鱲）等魚類，在野外都有逆流而上習性。

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