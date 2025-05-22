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    伊朗男特殊技能！身體貼96支湯匙 再創世界紀錄

    伊朗54歲男子日前成功在身上「黏附96支湯匙」，第3度打破金氏世界紀錄，展現其驚人的特技。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    伊朗54歲男子日前成功在身上「黏附96支湯匙」，第3度打破金氏世界紀錄，展現其驚人的特技。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    2025/05/22 10:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗54歲男子日前成功「黏附」96支湯匙在身上，第3度打破金氏世界紀錄，展現其驚人的特殊技能。

    綜合外媒報導，金氏世界官網20日發布公告，現年54歲的莫赫塔里（Abolfazl Saber Mokhtari），早在2021年就以全身平衡85支湯匙打破當時64支的紀錄，成為世界紀錄保持人，他於2023年再將紀錄提升至88支，今年1月再次挑戰以96支湯匙3度刷新世界紀錄。

    公開影像可見，在挑戰過程中莫赫塔里裸上身站立不動，旁邊有1名助手繞著他放置湯匙。儘管過程中偶有湯匙掉落，助手仍熟練地調整擺放位置，力求湯匙能覆蓋全身。當最後1支湯匙擺上，助手宣布挑戰成功，莫赫塔里興奮地彎起手臂慶祝。

    莫赫塔里透露，他從小就發現能將各種物體黏在身上，經過年年練習讓這項特殊天賦更為純熟。他聲稱，「任何物體，只要它有表面，我都能黏在身上，無論是塑膠、玻璃、水果、石頭、木頭，甚至是1位成年人」。

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