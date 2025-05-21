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    喵星人換毛期「胖臉激瘦」一票鏟屎官喊羡慕

    日本飼主發文感嘆，每次愛貓一到換毛期，圓嘟嘟的貓臉就激瘦，讓他羨慕又嫉妒。（圖擷取自@MiniraDiary 社群平台「X」）

    日本飼主發文感嘆，每次愛貓一到換毛期，圓嘟嘟的貓臉就激瘦，讓他羨慕又嫉妒。（圖擷取自@MiniraDiary 社群平台「X」）

    2025/05/21 23:42

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕毛小孩隨著季節變換，1年會歷經數次「換毛期」。有日本飼主發文感嘆，每次愛貓一換毛，原本圓嘟嘟的貓臉就以肉眼可見的速度瘦下去，讓他羨慕又嫉妒。貼文釣出不少同病相憐的鏟屎官，掀起熱烈討論。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「みにら日記-MiniraDiary-」的日本網友，養了1隻調皮可愛的虎斑貓Minira。原PO在16日發文說，家中掉了許多厚重的貓毛，Minira開始進入換毛期，原本蓬鬆又圓滾滾的臉急速「瘦臉」，前後對比照讓他哭笑不得，也坦言很嫉妒。

    文章曝光後，吸引超過140多萬人次瀏覽，許多過來人紛紛留言，「超越任何美容廣告」、「貓咪天生麗質，人類還是放棄吧」、「喵星人在夏天和冬天，真的會變成不同的生物」、「太真實了！無論我怎麼努力，都無法成功瘦臉，但貓咪的臉會根據季節變小，這真的太不公平了」。另有網友笑說，貓咪無論胖瘦都是世上最可愛的動物。

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