蝙蝠偷聽青蛙「情歌」獵食！幼蝠辨識獵物毒性靠「經驗」

繸脣蝠以蛙類為食，並能分辨不同蛙類的叫聲來捕獵。由於有些蛙類體型過大且有毒，為了找到安全的食物，這些蝙蝠學會了竊聽蛙類的求偶叫聲，並過濾掉不合適的食物。（圖取自STRI專頁）

2025/05/21 09:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究揭示，一種棲息於中南美洲、名為「繸脣蝠」（fringe-lipped bat）的蝙蝠，竟能透過偷聽雄性蛙類的求偶叫聲來定位並獵食，宛如擁有「青蛙雷達」。更引人注目的是，這些年輕的蝙蝠並非天生就能分辨哪些蛙類可食、哪些有毒，而是需要透過後天經驗累積，逐步學習這項攸關生死的辨識技能。

這項由美國史密森尼熱帶研究所（STRI）的科學家主導的研究成果，已發表於國際知名期刊《英國皇家學會報告B系列》（Proceedings of the Royal Society B）。研究首次提供了確鑿證據，證明依賴聲音線索捕食的掠食者，其狩獵行為會隨著成長發育而持續優化。

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在巴拿馬到巴西一帶的熱帶雨林中，繸脣蝠展現了驚人的聽聲辨位能力。牠們能識別周遭環境中十幾種不同青蛙和蟾蜍的求偶叫聲，並在數秒內做出反應。然而，並非每一種蛙鳴都代表著安全的晚餐。有些蛙類體型過大，蝙蝠難以制伏；有些則會分泌毒素，對蝙蝠構成威脅。

為了應對這種風險，繸脣蝠似乎演化出了一套如同「來電顯示」般的本領，能區分哪些蛙鳴來自有毒或難吃的種類，進而選擇忽略。但與帶有垃圾訊息警示的電話不同，蛙類的叫聲本身並無明顯的危險信號。過去，科學家們一直不清楚這些蝙蝠究竟是如何學會這種精細的辨別能力。

該研究的主要作者、史密森尼熱帶研究所博士後研究員詹姆斯（Logan James）表示，蝙蝠能利用另一類動物的叫聲捕獵「本身就極為不凡」，他們長久以來都想知道蝙蝠「如何習得這項特殊技能」。

研究團隊比較了野外捕捉到的成年與幼年繸脣蝠，對15種當地蛙類求偶叫聲錄音的反應。這些蛙類包括已知可食、有毒或體型過大的種類。結果證實了先前的發現：成年蝙蝠對可食蛙類的反應遠比對有毒或體型過大者強烈。然而，研究團隊的新發現是，幼年蝙蝠並未表現出同樣的辨別力。平均而言，幼蝠對不同可食性的蛙類反應並無顯著差異。

進一步分析顯示，幼蝠與成蝠一樣，能透過叫聲判斷獵物的體型大小，但牠們卻無法分辨有毒的種類。這表明，幼年蝙蝠似乎會先學會根據體型大小做出反應，而辨識哪些物種有毒，則是後續透過經驗逐漸習得的。

史密森尼熱帶研究所的資深科學家、研究共同作者佩吉（Rachel Page）指出，這是首次測試幼蝠，「看到牠們像人類孩童一樣，需要時間和經驗來磨練辨識技巧，非常有趣。」

研究共同作者、普渡大學教授兼史密森尼熱帶研究所研究員貝爾納爾（Ximena Bernal）總結，此研究凸顯了「發育和學習在形塑竊聽獵食行為上的強大力量」，此洞見可能「遠不僅適用於蝙蝠」。這項研究是首次明確比較不同年齡層的廣食性掠食者其「竊聽」反應的研究，並指出這種學習策略可能廣泛存在於動物界。

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