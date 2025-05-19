你在看我嗎？日本海豹停止游泳「笑臉迎接」 療癒畫面爆紅

近期日本網友瘋傳一段影片，為鳥羽水族館的1頭成年斑海豹，突然停下游泳動作站立，並向水缸剛外的遊客露出一個大大的「微笑」。（圖擷取自@shishihaha 社群平台「X」，本報合成）

2025/05/19 22:48

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在日本三重縣的鳥羽水族館，時常吸引喜愛海洋生物的民眾到訪參觀，除了能吸收到各種知識，還能透過可愛的海洋生物們療癒身心。近期日本網友瘋傳一段影片，為鳥羽水族館的1頭成年斑海豹，突然停下游泳動作站立，並向水缸剛外的遊客露出一個大大的「微笑」，罕見畫面也在網上掀起熱議。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ししまる母」的日本網友，上月9日前往鳥羽水族館，當他在斑海豹生活區駐足觀賞時，原本正在水中游泳、名為「Maron」（マロン）的斑海豹，突然將2隻鰭腳放在水缸底部，做出像是站立的姿勢，接著把臉部正面朝向他，並將嘴角努力向上展現，給來賓一個十分清楚的巨大微笑。

請繼續往下閱讀...

從原PO分享的影片顯示，Maron對著鏡頭維持這個模樣數秒，期間還將臉左擺右擺，最終才慢慢轉身游開。目睹如此神奇又意想不到的畫面，讓原PO感到又驚又喜，更笑說自己拿出手機拍攝期間，差點被Maron的古靈精怪模樣逗笑出聲，非常努力憋笑後，才成功拍到這段長約25秒的影片，同時讚美Maron的臉蛋長得很不錯。

影片曝光後，吸引逾200多萬人次觀看，網友紛紛笑說，「實在太可愛了」、「天生自帶喜感」、「我還以為牠在做鬼臉呢」、「牠一笑，我也忍不住笑了」、「感覺要很幸運才能看到這一幕」、「站姿好可愛啊，笑容很像蠟筆小新」、「從來不知道海豹可以擺出這樣的姿勢」、「不知為何，牠讓我想起了神秘的酷拉皮卡」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法