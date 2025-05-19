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    「泰」狂！男子「趴床墊騎車」吸千萬人朝聖 網笑：不小心睡著怎辦？

    泰國一名男子將床墊放在機車上騎行，還不忘戴安全帽，迅速在網路上爆紅。（擷取自@usernsm9x412dj/TikTok）

    泰國一名男子將床墊放在機車上騎行，還不忘戴安全帽，迅速在網路上爆紅。（擷取自@usernsm9x412dj/TikTok）

    2025/05/19 14:51

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國東北部四色菊府街頭近日出現奇景，一名男子直接趴在白色床墊上騎車，奇特畫面被民眾拍下上傳TikTok，短短11秒影片已累積逾千萬次觀看，引發網友熱烈討論。

    據《khaosod》報導，泰國四色菊府拉西薩萊（Rasi Salai）縣一名男子頭戴安全帽，將一張白色雙人床墊放置在裝有邊車的機車上，整個人趴在床墊上騎車，雙手抓著龍頭握把就這樣騎行上路，期間還不忘扭動身體調整姿勢，畫面既舒適又驚險。

    影片由一名網友18日上傳短影音平台TikTok後迅速爆紅，目前已累積1140萬次觀看，吸引大批網友朝聖並留言調侃，「誰想在床上工作啊？」、「萬一騎到一半睡著怎麼辦？」、「看到這影片不笑真的不是人啦」、「夢想職業：邊工作邊睡覺」，也有人大讚他的創意與送貨精神。

    儘管畫面逗趣，但也有網友擔心其安全性，提醒運輸大型物品應遵守交通法規、避免危險駕駛。不過這名「床墊騎士」的另類騎乘方式，實在讓人印象深刻。

    @usernsm9x412dj #เรียนจบต่ำ#ลูกจ้างรายวัน✌️✌️✌️???????? #ท่าทรายรุ่งอรุณ???????? #✌️✌️✌️???????? ♬ เสียงต้นฉบับ - #DJ.R’Tea???????? - DJ.R’Tea????

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