比眨眼還快！美大學生打造機器人「0.103秒解開魔術方塊」 打破世界紀錄

美國普渡大學埃爾莫爾家庭電機與電腦工程學院的4位學生，打造出一台名為「普爾杜比克魔術方塊」的高速機器人，以驚人的0.103秒成功解開魔術方塊，成功打破金氏世界紀錄。（圖擷自「Purdue Elmore Family School of ECE 」flickr）

2025/05/17 11:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國普渡大學埃爾莫爾家庭電機與電腦工程學院的4位學生，打造出一台名為「普爾杜比克魔術方塊」（Purdubik’s Cube）的高速機器人，以驚人的0.103秒成功解開魔術方塊，成功打破金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，這支團隊由帕特羅海（Matthew Patrohay）、太田淳平（Junpei Ota）、赫德（Aden Hurd）以及貝爾塔（Alex Berta）組成，透過學校的合作教育計畫相識，並合作完成這項創舉。他們的機器人以超越人類眨眼速度的解題表現，打破2024年由日本三菱電機所創下的0.305秒金氏世界官方紀錄。

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帕特羅海說，「我們的速度是103毫秒，人類眨眼大約需要200至300毫秒，所以你還沒反應過來，魔術方塊就已經解完」。

普渡大學12日發布聲明提及，該系統運用機器視覺辨識顏色、自訂演算法以最佳化執行速度，並搭配工業級運動控制硬體，實現毫秒級的精密操作。這項技術首次於去年12月普渡大學電子與計算機工程系的學生設計競賽「SPARK」中公開亮相，並勇奪冠軍。比賽結束後團隊仍持續改進系統性能，最終獲金氏世界紀錄官方認證。

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