為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    員工能在休息時間「哄小貓咪睡覺」 超萌公司福利羨煞一票人

    日本房地產業者「ねこ大家」分享，公司內養了很多親人又可愛的小貓咪，員工休息時間還能哄牠們睡覺。（圖擷取自@neko_fudosan 社群平台「X」）

    日本房地產業者「ねこ大家」分享，公司內養了很多親人又可愛的小貓咪，員工休息時間還能哄牠們睡覺。（圖擷取自@neko_fudosan 社群平台「X」）

    2025/05/15 21:19

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年來不少非寵物業公司行號允許員工帶毛孩子上班，或是公司內直接養寵物一間日本房地產業者分享，公司養了很多親人又可愛的小貓咪，員工休息時間可以哄小貓咪睡覺。療癒畫面曝光，立即萌翻一票網友。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「ねこ大家」的日本帳號，是一間專門打造貓咪住宅的房地產公司，業主不僅協助飼主們，設計各種適合貓咪在家活動的設施，也在公司內飼養許多貓咪。昨（14）日「ねこ大家」分享，1名員工在下午休息時間，雙手溫柔抱著一隻小虎斑貓，慢慢哄牠睡午覺，小貓則是露出一臉很享受地愜意神情。

    照片曝光後，吸引逾600多萬人次瀏覽、13萬人按讚，被可愛畫面融化的網友們驚呼，「好嫉妒啊！」、「意圖使人加班」、「多麼棒的公司福利」、「請讓我在這裡工作！」、「在有貓的公司工作是最棒的！」、「為了抱貓，我可以提早到公司」「我想立即加入貴公司，請問還有職缺嗎？我可以每週7天都去公司上班」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播