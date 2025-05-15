員工能在休息時間「哄小貓咪睡覺」 超萌公司福利羨煞一票人

日本房地產業者「ねこ大家」分享，公司內養了很多親人又可愛的小貓咪，員工休息時間還能哄牠們睡覺。（圖擷取自@neko_fudosan 社群平台「X」）

2025/05/15 21:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來不少非寵物業公司行號允許員工帶毛孩子上班，或是公司內直接養寵物一間日本房地產業者分享，公司養了很多親人又可愛的小貓咪，員工休息時間可以哄小貓咪睡覺。療癒畫面曝光，立即萌翻一票網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ねこ大家」的日本帳號，是一間專門打造貓咪住宅的房地產公司，業主不僅協助飼主們，設計各種適合貓咪在家活動的設施，也在公司內飼養許多貓咪。昨（14）日「ねこ大家」分享，1名員工在下午休息時間，雙手溫柔抱著一隻小虎斑貓，慢慢哄牠睡午覺，小貓則是露出一臉很享受地愜意神情。

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照片曝光後，吸引逾600多萬人次瀏覽、13萬人按讚，被可愛畫面融化的網友們驚呼，「好嫉妒啊！」、「意圖使人加班」、「多麼棒的公司福利」、「請讓我在這裡工作！」、「在有貓的公司工作是最棒的！」、「為了抱貓，我可以提早到公司」「我想立即加入貴公司，請問還有職缺嗎？我可以每週7天都去公司上班」。

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