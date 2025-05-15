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    「泰」可怕了！巨蜥啃食新生嬰屍僅剩頭部、軀幹 疑剛出生就遭棄

    泰國北欖府一隻澤巨蜥在路邊啃食嬰兒屍體嚇壞當地村民。（擷取自NAKON45/FB）

    泰國北欖府一隻澤巨蜥在路邊啃食嬰兒屍體嚇壞當地村民。（擷取自NAKON45/FB）

    2025/05/15 11:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部北欖府邦普里區昨（14）日驚傳，村民發現一隻巨蜥正在拖行並啃咬一具新生兒的遺體，場面怵目驚心。由於蜥蜴遲遲不肯離去，村民只得報警求助。警方目前已著手調查遺體來源，並追查可能遺棄嬰兒者的身分。

    綜合泰媒報導，當地時間14日下午1時左右，拉甲邦（Racha Thewa）警方接獲通報，稱有人在住家附近草叢目擊巨蜥叼著疑似嬰兒屍體的物體。警方與救援人員到場後，在草叢中尋獲遺體，研判為胎齡約8至9個月的新生嬰兒，僅剩頭部及部分軀幹，四肢已消失且未穿衣物。

    目擊者表示，他當時正在家中休息，聽見異常聲響便出門查看，沒想到卻看見巨蜥叼著著嬰屍四處拖行，立刻呼喚鄰居協助驅趕，但巨蜥仍不願放棄屍體，之後屍體跌入草叢中，蜥蜴仍在附近徘徊，引發居民恐慌。

    救援人員事後試圖尋回遺失的身體部位，但最終僅找回頭部。目前遺體已送往醫院法醫部門進行檢驗，初步未發現腐爛跡象，推測嬰兒在不久前才遭遺棄，性別尚無法確認。

    警方初步懷疑，嬰兒可能在出生後不久即被棄置於野外，遭飢餓的澤巨蜥發現吞噬。目前警方正積極追查嬰兒的母親身分，若查出嬰兒當時仍有生命跡象，遺棄者將面臨刑事起訴。

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