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    醫院衛教片疑致敬神迷因「114514」 萬人笑瘋︰好時代來臨力！

    以擅長融合迷因、時事製作衛教宣導聞名的南投基督教醫院粉專小編（南基小編），在今（14）日發布一段衛教片，疑似致敬「114514」、「野獸前輩」等經典迷因而掀起轟動。（圖擷取自「南投基督教醫院」臉書粉專）

    以擅長融合迷因、時事製作衛教宣導聞名的南投基督教醫院粉專小編（南基小編），在今（14）日發布一段衛教片，疑似致敬「114514」、「野獸前輩」等經典迷因而掀起轟動。（圖擷取自「南投基督教醫院」臉書粉專）

    2025/05/14 14:51

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣人不僅熱衷大玩諧音哏，也非常喜歡分享流傳世界各國的網路迷因，其中近期台灣討論度最高的迷因，莫過於源自日本的「114514」、「野獸前輩」（野獣先輩）。以擅長融合迷因、時事製作衛教宣導聞名的南投基督教醫院粉專小編（南基小編），在今（14）日發布一段衛教片，疑似致敬這些經典迷因而引起轟動。

    南投基督教醫院粉專14日最新發文，南基小編自費1500元，製作一段長約1分17秒、主題圍繞「居家醫療照護」的AI動畫衛教片，並讓神似彰化基督教醫院創建人之一的「蘭大衛醫師」（David Landsborough），仔細解說「居家護理」的價值所在，以及示範專業醫師與護理師如何定期到府，評估病情、換藥、抽血等行動，減少照護者奔波。

    影片發布不到一天便吸引高達1.3萬人按讚，眾人除了大讚南基小編再度製作淺顯易懂、品質極高的衛教片，也注意到影片中的許多細節，似乎在暗中致敬「野獸前輩」、「黑色沙發」、「昏睡紅茶」等日本迷因。不僅如此，影片發布日期為「114年5月14日」的半夜，數字恰好可以組成另一個迷因「114514」，吸引不少網友熱烈討論。

    網友紛紛笑說，「24歲，是個醫師」、「好時代，來臨力（喜」、「皮諾可，這個直接加薪」、「噗嘰啪（注入藥物的聲音）」、「這麼有味道的影片有宣傳的必要嗎？」、「句句不提，但每個畫面都是（要素察覺）！」、「伊疑是吾醫師（他看起來好像就是我的醫師）」、「請問這個影片有什麼梗嗎？請求雷厲風行的科普」。

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